Sostiene Díaz-Canel encuentro con ministro de Cooperación Internacional del Congo

Como corresponde a las históricas relaciones que mantienen Cuba y la República del Congo, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez recibió al ministro de Cooperación Internacional y Promoción Público-Privada, Dennis Chistel Sassou, quien encabeza una delegación de esa hermana nación.

En el encuentro, el mandatario transmitió saludos del General de Ejército, Raúl Castro Ruz, al Presidente de esa nación africana, Dennis Sassou Nguesso, además en su nombre le envió un fuerte abrazo y le reiteró la invitación para que visite nuestro país.

Ponderó los excelentes vínculos entre las dos naciones, forjados por Fidel y Nguesso, y dijo que sobre esa base hemos avanzado estos años, manteniendo un alto nivel en las relaciones políticas, que tenemos toda la voluntad para ampliarlas y fortalecerlas también en el ámbito económico.

El distinguido visitante mencionó los gratos recuerdos compartidos entre Fidel y Nguesso, y reconoció el espíritu de resistencia del pueblo cubano durante estos años.

El Presidente de nuestro país reconoce la resiliencia del pueblo de Cuba ante el bloqueo que le impone el gobierno de Estados Unidos, es por ello que el Presidente Nguesso desea que nuestro pueblo permanezca siempre al lado del pueblo cubano, acotó.