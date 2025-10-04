Tres fallecidos y cuatro lesionados por impacto de un rayo en Moa, Holguín (+fotos y video)

Pasada las seis de la tarde este viernes 3 de octubre, una descarga eléctrica provocó la muerte de tres personas y lesionó a otras cuatro en el barrio Cupey del Municipio de Moa, Provincia de Holguin

En el Hospital Guillermo Luis Fernández Hernández se atienden varios pacientes que fueron víctimas del rayo. (Fotos: Facebook)

El accidente ocurrió este viernes pasadas las seis de la tarde y los nombres de los occisos son Leonel Velázquez Legrá, de 34 años de edad y vecino del reparto Armando Mestre en Moa; Lázaro Rodríguez Peña, de 36 años y residente en Holguín; y Eniolquis Romero Terrero, de 33 años y vecino de Guamá, en Baracoa, provincia de Guantánamo, según un reporte de Camilo Velazco Petitón, periodista de la emisora local La Voz del Níquel.

Los lesionados son Yuxander Robles Robles, del Jobo de Sagua de Tánamo; Irelemis Ortiz del Rosario, de Yamaniguey, Moa; Lisbeth Pajan Silot, de La Playa – Moa; y Dantry Revé Quiala, de Sagua de Tánamo, quienes son atendidos en el Hospital Guillermo Luis Hernández Barquero de la localidad minero-metalúrgica, con síntomas como entumecimiento y escoriaciones en los ojos y los miembros inferiores.

Tanto al lugar del incidente como al hospital se presentaron las principales autoridades políticas y gubernamentales del territorio.

El doctor Osmany Rodríguez Tamayo, especialista principal del Cuerpo de Guardia del centro asistencial, refirió a la prensa que los pacientes fueron atendidos inmediatamente y se les realizaron los exámenes correspondientes; además, se reportan en estado grave.

Irelemis Ortiz del Rosario, uno de los lesionados, precisó que alrededor de las cinco de la tarde se dirigía a su casa en Yamaniguey cuando comenzó a llover, por lo que un grupo de personas se refugió bajo un toldo para resguardarse de la lluvia.

Señaló que aproximadamente una hora después impactó un rayo, sintió un escozor y fue arrojado dos metros más allá del lugar donde se encontraba; luego, se arrastró hasta la carretera para pedir ayuda.

Al relatar el hecho, comentó lo traumático de la experiencia y lo difícil que fue ver a personas sin reaccionar siendo auxiliadas.

Un promedio anual de 51 fallecidos provocan las descargas eléctricas en Cuba desde 1987 hasta 2023, además de cuantificar pérdidas materiales, de acuerdo con una publicación del Instituto de Meteorología.