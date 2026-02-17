Sofocan incendio en Urbano Noris sin pérdidas de vidas humanas

El fuego fue controlado por efectivos del Comando # 6 del cuerpo de Bomberos de Holguín, quienes contaron con el apoyo organizado de los pobladores de la zona durante las labores de extinción

Incendio en Urbano Noris, Holguín. (Foto: Radio Sagua)

Un incendio afectó totalmente la estructura de tres viviendas ubicadas en los alrededores del parque Las Américas, en Urbano Noris, Holguín, sin que se reportaran pérdidas de vidas humanas.

Las causas del siniestro aún no han sido precisadas de forma oficial. El fuego fue sofocado por efectivos del Comando # 6 del cuerpo de Bomberos de Holguín, quienes contaron con el apoyo organizado de los pobladores de la zona durante las labores de extinción.

Walter Marrero Ballester, primer secretario del Comité Municipal del Partido en Urbano Noris, declaró a Radio Sagua que no se reportan pérdidas de vidas humanas y que se logró rescatar un número importante de bienes materiales.











Hasta el lugar se personó Joel Queipo Ruiz, Primer Secretario del Comité Provincial del Partido en Holguín y Manuel Francisco Hernández Aguilera, Gobernador de Holguín,quienes en este instante intercambian con los afectados.

Este incendio conmocionó a gran parte de los pobladores, quienes se encuentran hasta este minuto, concentrados en el parque “Las Américas” mientras trabajan las fuerzas especializadas.