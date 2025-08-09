Unos 69 000 espirituanos se beneficiarán con el incremento de pensiones

En la provincia existen más de 80 centros de pago, lo que garantiza el acceso de los beneficiarios a sus pensiones de forma segura y organizada

El pago comenzará a partir del 20 de agosto en oficinas de correos, Cadeca y los bancos del territorio, y se mantendrá el servicio a través de los carteros.

La provincia de Sancti Spíritus se prepara para iniciar el pago del esperado incremento en las chequeras de jubilados y pensionados, una medida que beneficiará a 68 969 personas, cifra que representa el 92,7 por ciento del total de pensionados protegidos por la seguridad social en el territorio.

Según explicó a la prensa Adriano Abreu Jiménez, jefe del Departamento de Seguridad Social de la Administración Provincial, el incremento está dirigido a quienes reciben pensiones por edad e invalidez, tanto del régimen general como de los regímenes especiales.

En el caso de las viudas, también serán favorecidas aquellas pensiones que dieron origen a la pensión actual, es decir, las pensiones de los causantes. Estas se incrementarán automáticamente, lo que generará una nueva pensión para las viudas, igualmente beneficiadas por esta medida.

Quienes reciben pensiones inferiores a 2 472 pesos recibirán un incremento de 1 528 pesos, en tanto, las pensiones que actualmente son de 2 473 pesos o más serán elevadas a 4 000 pesos, recalcó la referida fuente.

Este incremento representará un gasto mensual de más de 92 millones de pesos, lo que eleva el presupuesto anual destinado a la seguridad social en Sancti Spíritus a más de 2 200 millones de pesos, de acuerdo con Abreu Jiménez.

(Con información de Radio Sancti Spíritus)