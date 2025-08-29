VisionEs: Energía limpia desde Tuinucú

El Parque Solar Fotovoltaico de Tuinucú sumará energía en las próximas jornadas al Sistema Eléctrico Nacional, hasta allí llegó el equipo de este noticiero para palpar los últimos toques de su construcción. Además, conocerá sobre el inicio del curso escolar 2025-2026

Audiovisuales Escambray

29 agosto, 2025 - 5:45am

