Escambray firma por la Patria (+fotos)

En la sede del medio de prensa espirituano, integrantes de este colectivo estamparon sus rúbricas en un documento que, más que un simple papel, es expresión de la voluntad pacifista de la isla

Fotos: Vicente Brito/ Escambray

Conscientes de que la posibilidad de una agresión militar directa contra Cuba no es una idea vaga, sino una realidad tangible, un peligro de la más urgente inmediatez, los trabajadores del periódico Escambray se sumaron este lunes al movimiento “Mi firma por la Patria”, convocado por las organizaciones de la sociedad civil cubana como prueba de la determinación del pueblo para defender su soberanía.

En la sede del medio de prensa espirituano, integrantes de este colectivo estamparon sus rúbricas en un documento que, más que un simple papel, es expresión de la voluntad pacifista de la isla y desempeña una doble función: simbólica, pues representa el compromiso público con la defensa de la Revolución, y práctica, en tanto constituye un mecanismo de articulación de la voluntad popular.

Durante la convocatoria, Bellalina Rosendi Triana, secretaria general del Sindicato Provincial de los Trabajadores de la Cultura en Sancti Spíritus, declaró al órgano de prensa “Colectivo Aniversario 87 de la CTC” y ponderó los resultados históricos conquistados por este medio, que tiene en su haber la condición de Vanguardia Nacional durante varios años consecutivos y otros reconocimientos en sus 47 años de historia.

La dirigente sindical también anunció que el quehacer de Escambray será resaltado en el acto de condecoraciones que tendrá lugar el próximo 29 de abril como parte de las actividades centrales por el Día Internacional de los Trabajadores.