Xi Jinping y Donald Trump saludan avances en relaciones China-EEUU

El presidente de China, Xi Jinping, habló este 24 de noviembre por teléfono con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y destacó los avances en las relaciones bilaterales tras su última reunión en Corea del Sur.

De acuerdo con el comunicado oficial de la parte asiática, Xi señaló que la cita en Busan el mes pasado permitió a ambas partes alcanzar importantes consensos que han estabilizado y mejorado las relaciones bilaterales.

El líder chino subrayó que la cooperación mutua beneficia a ambos países, mientras que la confrontación los perjudica, una lección reiterada por la práctica histórica.

Afirmó que Beijing y Washington deben mantener el impulso actual mediante el diálogo basado en la igualdad, el respeto y la reciprocidad, ampliando áreas de cooperación y reduciendo diferencias.

Xi reiteró la posición china sobre Taiwán, al recordar que su retorno a la soberanía china forma parte del orden internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial.

Subrayó que ambos países lucharon juntos contra el fascismo y el militarismo, y hoy deben preservar conjuntamente los logros de esa victoria histórica.

Según el comunicado, Trump describió a Xi como un “gran líder” y expresó su pleno acuerdo con la evaluación china sobre la relación bilateral.

El mandatario estadounidense reconoció la importancia que China asigna a la cuestión de Taiwán y destacó el papel fundamental del país asiático en la victoria aliada durante la Segunda Guerra Mundial.

Ambos presidentes también abordaron la crisis en Ucrania, y Xi reiteró el apoyo de Beijing a todas las iniciativas orientadas a lograr una paz justa y duradera.

Desde 1979, cuando establecieron relaciones diplomáticas, China y Estados Unidos han mantenido una relación compleja marcada por cooperación estratégica y competencia en múltiples frentes, con Taiwán como un asunto central de sensibilidad bilateral.

Mientras Estados Unidos dice aceptar el principio de una sola China, mantiene vínculos no oficiales con la isla a la cual vende de forma reiterada armamento militar.

La conversación telefónica entre ambos adquiere mayor relevanccia en un momento de crisis diplomática entre China y Japón, este último uno de los principales aliados de Estados Unidos en la región.

Precisamente Taiwán se encuentra en el centro de las tensiones entre las dos naciones vecinas debido a las recientes declaraciones de la primera ministra nipona Sanae Takaichi sobre esa isla.