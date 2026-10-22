A tres días del balotaje, en Brasil persiste empate entre Lula y Flavio Bolsonaro

Pese al empate registrado en la intención de voto, el 53 por ciento de los consultados considera que Flávio Bolsonaro ganará la elección, frente al 39 por ciento que apuesta por una victoria del actual mandatario

La televisión brasileña Globo precisó que el último debate entre Lula y Flávio Bolsonaro se desarrollará en la noche de este viernes. (Foto: PL)

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro empatan con el 50 por ciento de los votos válidos, según una encuesta del instituto Datafolha divulgada este jueves, a tres días de la segunda vuelta electoral.

Realizado entre el martes y este jueves, el sondeo refleja un cambio respecto a las otras mediciones de Datafolha difundidas después de la primera vuelta del 4 de octubre.

En la primera semana de la campaña para la segunda vuelta, Flávio Bolsonaro tenía el 52 por ciento de los votos válidos frente al 48 de Lula; mientras en el estudio siguiente, publicado el 15 de octubre, la diferencia se había reducido a 51 frente a 49.

La encuesta, que entrevistó a dos mil 520 personas en 154 municipios brasileños, tiene un margen de error de dos puntos porcentuales en ambas direcciones, por lo que el resultado refleja un empate técnico entre los dos candidatos y no constituye una proyección definitiva del escrutinio.

En la intención de voto total, que incluye los sufragios en blanco, nulos y los electores indecisos, el senador alcanza el 47 por ciento y el presidente obtiene el 46, mientras un cinco por ciento declara que votará en blanco o anulará su papeleta, mientras el dos aún no sabe qué opción elegirá.

Tal indicador también mostró modificaciones: en la medición anterior, Flávio Bolsonaro registraba el 47 por ciento y Lula el 45, con un seis por ciento de votos blancos o nulos y un dos por ciento de indecisos.

El estudio también señala que 94 de cada 100 entrevistados afirma tener decidido su voto. Entre quienes apoyan a Lula, la proporción asciende al 96 por ciento, mientras que entre los electores del senador llega al 95.

Pese al empate registrado en la intención de voto, el 53 por ciento de los consultados considera que Flávio Bolsonaro ganará la elección, frente al 39 por ciento que apuesta por una victoria del actual mandatario, y el ocho restante no expresó una opinión al respecto.

Por regiones, el senador mantiene ventaja en el Sudeste, el mayor colegio electoral del país, con el 51 por ciento de la intención de voto total frente al 41 de Lula. También registra su mejor resultado en el Sur, donde alcanza el 58 por ciento, frente al 33 del presidente.

Lula conserva una amplia ventaja en el Nordeste, con el 65 por ciento frente al 30 de su adversario.

Entre los electores de menores ingresos, el mandatario obtiene el 54 por ciento y Flávio Bolsonaro suma el 39.

La diferencia también favorece al jefe de Estado entre los votantes con menor nivel educativo, con el 53 por ciento frente al 40, mientras que entre los evangélicos el senador alcanza el 69 por ciento y Lula el 26.

El balotaje se celebrará este domingo 25 de octubre, después de una primera ronda en la que Flávio Bolsonaro obtuvo 47,03 puntos porcentuales de los votos válidos y Lula 45,16, en la disputa más ajustada desde el retorno de la democracia en Brasil en 1985.