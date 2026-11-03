Flávio Bolsonaro apoya desde EEUU reforma impulsada por Lula

La participación a distancia le permitió ejercer sus prerrogativas parlamentarias pese a encontrarse fuera del país, en un momento en que su situación política y su permanencia en el exterior concentran la atención pública

El parlamentario del Partido Liberal respaldó en las dos rondas de votación la Propuesta de Enmienda Constitucional. (Foto: PL)

El senador brasileño Flávio Bolsonaro, quien se encuentra en Estados Unidos tras perder las elecciones presidenciales, votó este martes a favor de una reforma constitucional impulsada por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

El parlamentario del Partido Liberal respaldó en las dos rondas de votación la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 18/2025, conocida como PEC de la Seguridad Pública, durante una sesión semipresencial del Senado.

Tal modalidad permite a los legisladores registrar su presencia y emitir el voto de manera remota mediante dispositivos móviles habilitados por la institución.

Según informó el medio CartaCapital, Flávio Bolsonaro no había comunicado oficialmente a la Cámara Alta su salida del país ni presentado una solicitud de licencia o separación temporal del mandato.

El senador huyó de Brasil después de los comicios presidenciales del 25 de octubre, en los que resultó derrotado frente a Lula, y posteriormente se trasladó a territorio estadounidense.

La participación a distancia le permitió ejercer sus prerrogativas parlamentarias pese a encontrarse fuera del país, en un momento en que su situación política y su permanencia en el exterior concentran la atención pública.

La PEC de la Seguridad Pública constituye una de las principales iniciativas del Ejecutivo en esa área y fue aprobada este martes por el Senado con 73 votos favorables en primera vuelta y 75 en segunda, sin sufragios en contra.

El proyecto, enviado al Congreso por el Gobierno en abril de 2025, recibió previamente el respaldo de la Cámara de Diputados, en marzo de este año.

Su tramitación estuvo marcada por las discrepancias en torno a la reducción de la mayoría penal, pero, finalmente, los senadores decidieron separar del texto dos enmiendas sobre ese asunto, que serán examinadas como propuestas independientes.

La reforma incorpora el Sistema Único de Seguridad Pública a la Constitución, amplía la coordinación entre la Unión, los estados y los municipios, y establece nuevas disposiciones para integrar las fuerzas policiales y enfrentar el avance de las organizaciones criminales.