La designación de Luiz Carlos Trabuco Cappi genera reservas entre algunos miembros del Partido de los Trabajadores, ante una posible prioridad de la austeridad fiscal , aunque otros consideran que su experiencia puede ampliar el diálogo del Gobierno con empresarios e inversionistas

La incorporación de Trabuco Cappi al Gobierno de Lula generó un impacto positivo en los mercados financieros.

El banquero Luiz Carlos Trabuco Cappi aceptó este jueves la invitación del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, para asumir el Ministerio de Hacienda durante su cuarto mandato, difundieron medios locales de prensa.

El ejecutivo, de 75 años y actual presidente del consejo de administración del banco Bradesco, comunicó su decisión al mandatario durante una reunión en el Palacio de la Alvorada, en esta capital, según reportes de portales como G1 y Brasil de Fato.

La decisión pone fin a varios días de conversaciones entre ambos, después de que Lula sondeara al empresario el pasado lunes, cuando Trabuco solicitó tiempo para consultar con familiares, directivos de la entidad financiera y otros representantes del sector empresarial antes de responder.

El banquero cuenta con una extensa trayectoria en Bradesco, institución a la que ingresó en 1969, a los 17 años, como empleado administrativo. Ocupó la presidencia ejecutiva entre 2009 y 2018 y posteriormente asumió la dirección del consejo de administración, cargo que desempeña actualmente.

Graduado en Filosofía por la Universidad Estatal Paulista, también posee estudios de posgrado en sociopsicología por la Fundación Escuela de Sociología y Política de São Paulo.

Desde 2023 integra el Consejo de Desarrollo Económico Social Sostenible, conocido como Conselhão, instancia consultiva de la Presidencia que reúne a representantes gubernamentales y de diferentes sectores de la sociedad brasileña.

En su primera participación en ese espacio el empresario cuestionó el elevado nivel de las tasas de interés, entonces situado en el mismo valor actual, 13,75 por ciento, y recientemente volvió a señalar el costo del crédito como uno de los principales obstáculos para la competitividad nacional.

Durante el segundo mandato de la presidenta Dilma Rousseff, en 2014, Trabuco rechazó una invitación para dirigir Hacienda y recomendó al economista Joaquim Levy, quien finalmente ocupó el puesto.

Su designación para el nuevo mandato de Lula genera reservas entre algunos miembros del Partido de los Trabajadores, ante el temor de que el banquero reproduzca el ajuste fiscal de Levy durante el Ejecutivo de Dilma y comprometa los programas sociales.

Las preocupaciones incluyen una posible prioridad de la austeridad fiscal sobre las inversiones públicas y las políticas sociales, aunque otros sectores oficialistas consideran que su experiencia puede ampliar el diálogo del Gobierno con empresarios e inversionistas.

Su elección ocurre en un contexto de tensiones en los mercados financieros y preocupación por la evolución de las cuentas públicas, el endeudamiento y el comportamiento de la moneda brasileña.

Tras las noticias sobre su incorporación al nuevo Gobierno de Lula a partir de enero próximo, el Ibovespa, principal indicador de la Bolsa de Valores de São Paulo, registró una valorización superior al cuatro por ciento, mientras el dólar retrocedió 1,25 por ciento en comparación con el día anterior, hasta aproximadamente 5,74 reales.