Abrirán hogares de alimentación comunitaria en Sancti Spíritus

Varias localidades cuentan con estudios realizados, beneficiarios potenciales identificados y actores económicos dispuestos a participar en la iniciativa

La creación de hogares de alimentación comunitaria en zonas rurales y de difícil acceso figura entre las principales transformaciones en Sancti Spíritus para fortalecer la atención a las personas en situación de vulnerabilidad.

Según Ariel Fernández Martín, director general del Grupo Empresarial de Comercio, en este momento se trabaja en la conformación de siete establecimientos de este tipo, como parte de un programa a extenderse por todo el territorio espirituano.

Los proyectos iniciales se localizan en La Sierpe, Yaguajay y Sancti Spíritus, municipios que muestran los mayores avances en la identificación de comunidades y posibles gestores para asumir esta modalidad de servicio alimentario.

De igual forma, varias localidades cuentan con estudios realizados, beneficiarios potenciales identificados y actores económicos dispuestos a participar en la iniciativa pero el proceso depende de la aprobación de los Consejos de la Administración.

En un reciente encuentro, Ariel Fernández Martín, director general del Grupo Empresarial de Comercio, reconoció que la provincia acumula atrasos en la implementación de esta política social y llamó a acelerar los procedimientos para poner en marcha los primeros hogares de alimentación comunitaria.