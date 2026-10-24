José Azcanio Ruiz: el zapatero que ayudó a fundar el Poder Popular en Sancti Spíritus

José Azcanio Ruiz con el Comandante en Jefe.

A 50 años de la constitución de las estructuras de gobierno local en la provincia, la historia de Sancti Spíritus no puede contarse sin nombres como el de José Azcanio Ruiz, popularmente conocido como «Pillo», una figura clave en la construcción del Poder Popular en el territorio.

Nacido en Remedios en 1941, Azcanio aprendió el oficio de zapatero, un trabajo que, según confesó, «no era tan lucrativo, pero me gustaba». Su vida cambió con el triunfo de la Revolución. Participó en manifestaciones estudiantiles y en la lucha en el Escambray, y pronto comenzó a ser convocado para tareas de dirección. Un amigo suyo le aconsejó: «Vete para ahí, que aquí vas a ser zapatero nada más y allá vas a desarrollarte». Azcanio abrazó la responsabilidad de dirigir, aunque no fue una decisión personal: «Yo no decidí eso, decidieron por mí».

Para 1975, ya había dirigido en la fábrica de calzado y en los servicios comunales de Remedios, así como en el Poder Local de Zulueta y Vueltas, y en el Partido en Camajuaní, Mayajigua y Caibarién. Cuando se produjo la División Político-Administrativa, fue uno de los cuadros trasladados a la nueva provincia de Sancti Spíritus.

El 7 de noviembre de 1976, con la constitución de la Asamblea Provincial del Poder Popular, José Azcanio Ruiz fue elegido Vicepresidente del Órgano de Gobierno de la provincia. Desde ese cargo fundacional, contribuyó a echar a andar el engranaje administrativo del territorio, con lo cual se consolidó las estructuras de gobierno local que hoy cumplen 50 años.

Aunque su paso por la dirección del Poder Popular fue fundamental, su nombre quedó especialmente ligado a la Empresa Cárnica de Sancti Spíritus, que dirigió durante más de dos décadas. Bajo su mando, la entidad se volvió innovadora y proactiva, multiplicando casi por 20 sus ventas al turismo entre 1998 y 2018. Su filosofía era clara: «Para montarte en el carro del turismo estás obligado a tres cosas: ganarte la confianza del mercado, crecer tanto o más que el propio turismo y desarrollarte, invertir».

Su nombre quedó especialmente ligado a la Empresa Cárnica de Sancti Spíritus.

José Azcanio llegó a ser el dirigente principal en activo más longevo de Sancti Spíritus, con 55 años en cargos de dirección. Su estilo era exigente y laborioso, y solía decir que «el cuadro tiene que ser como un boxeador», siempre listo para el combate que implica dirigir.

Su historia es parte del rostro humano y fundacional de este aniversario que próximamente celebramos. De zapatero en Remedios a cuadro de dirección, la vida de «Pillo» es la de un hombre que, desde un oficio humilde, se convirtió en testigo y protagonista de la construcción del gobierno local en la provincia.