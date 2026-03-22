Activan microsistemas en Sancti Spíritus para alimentar centros vitales

Según el despacho provincial de la Empresa Eléctrica espirituana, ya se lograron conectar 3 microsistemas o sistemas de islas, enclavados en Trinidad, Yaguajay y el municipio cabecera

Pasadas las 6 y 30 minutos de la tarde de este sábado, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) anunció una nueva desconexión del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), la tercera en el mes de marzo y la segunda en esta semana.

Lázaro Guerra Hernández, director de electricidad del MINEM aseguró en comparecencia para el Noticiero Nacional de Televisión que, aunque se investigan las causas, ya se conoce que la parada de la Unidad 6 de la Termoeléctrica de Nuevitas desencadenó que salieran las demás unidades generadoras del país.

En estos momentos el despacho nacional de carga monitorea la puesta en marcha de los microsistemas en toda la isla que garantizan llegar con electricidad a centros vitales y son un eslabón fundamental para lograr el paulatino fortalecimiento del sistema nacional.

Según el despacho provincial de la Empresa Eléctrica espirituana en la provincia ya se lograron conectar 3 microsistemas o sistemas de isla que son los enclavados en Trinidad, Yaguajay y el municipio cabecera.

En el caso de la ciudad de Sancti Spíritus los grupos generadores de fiul oil se encuentran sirviendo electricidad al Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos mediante parte del circuito 111 y por el circuito 118 al Hospital Pediátrico José Martí y a la potabilizadora Yayabo.

Los grupos de Trinidad y Yaguajay también garantizan electricidad a los Hospitales de esos municipios, puntos de bombeo de agua y otros servicios básicos.

Al momento de cerrar esta nota desde el despacho provincial nos informan que todavía no es posible la habitual rotación de los circuitos debido a que aún los microsistemas no generan al máximo de sus capacidades.

Esta es la segunda vez en la semana que el sistema eléctrico cubano sufre una desconexión total y la tercera desde que la administración Trump estableció el bloqueo petrolero a la isla