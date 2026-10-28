Al menos 10 muertos tras la colisión de dos trenes de pasajeros en España

El accidente ha ocurrido entre un tren de Renfe y otro de la compañía Iryo, que cubrían el trayecto entre Madrid y Sevilla

Accidente tras la colisión de dos trenes en Urda, Toledo.

Al menos diez personas han muerto, según ha avanzado la consejera portavoz de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, tras la colisión de dos trenes de pasajeros de pasajeros a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), tal y como han informado fuentes del servicio de emergencias 112, que han indicado que dos vagones han caído por un terraplén.

En una entrevista con Castilla-La Mancha Media, la consejera portavoz ha advertido de que esa cifra «es posible que aumente», aunque no ha detallado el número de heridos, porque los bomberos siguen trabajando en la zona.

El gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, está analizando todos sus sistemas y la secuencia de los hechos en torno al lugar del accidente. Fuentes de Adif han explicado a EFE que, por el momento, no se ha identificado la causa.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, del que dependen tanto Adif como Renfe, ha dicho en su cuenta en X que está en el centro de control «tratando de obtener toda la información posible de lo ocurrido».

Debido al accidente, la circulación entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía se encuentra interrumpida, ha informado Renfe en sus redes sociales.

En concreto, el accidente ha ocurrido entre Mora, Orgaz y Urda, en el punto kilométrico 118, entre un tren de Renfe y otro de la compañía Iryo, que cubrían el trayecto entre Madrid y Sevilla. La colisión por alcance entre los dos trenes se ha producido a las 8.54 horas de este miércoles, ha precisado el 112.

Además, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha activado a las 9.15 horas de este miércoles el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam) en fase de Emergencia Situación Operativa 1 en Toledo.

«El golpe ha sido fortísimo»

Un testigo ha descrito el «choque fortísimo» entre el AVE y el Iryo, cuyo fuselaje «saltó por los aires», después de que ambos trenes colisionaran.

El comunicador Miguel Ángel Pérez Laguna ha relatado en Capital Radio que iba en uno de los últimos vagones del AVE y sintió el golpe como si lo tuviera «delante». «El golpe ha sido fortísimo», ha apuntado, para indicar después que el fuselaje del Iryo «salió despedido» de «un lado a otro».

Sánchez y los ministros suspenden sus agendas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros miembros del Ejecutivo han suspendido las agendas que tenían previstas para este miércoles debido al accidente.

Sánchez iba a clausurar en la mañana de esta jornada en el Ministerio de Sanidad una cumbre mundial sobre obesidad, pero ha anulado ese acto para seguir de cerca los detalles de las consecuencias del accidente.

También se ha anulado la reunión que iba a mantener en Barcelona el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, con el president de la Generalitat, Salvador Illa, quien a su vez ha informado de que suspende toda su agenda pública.

Entre otros ministros, los de Ciencia, Diana Morant; Hacienda, Arcadi España; y Agricultura, Luis Planas, han suspendido igualmente los actos previstos para este miércoles en València y Alacant.

Morant y España habían convocado actos en Picanya (València), para visitar las obras del primer tanque de tormentas financiado por el Gobierno de España, y en Pego (Alacant) para visitar por la tarde el municipio para conocer los efectos de la DANA Adam en las zonas productivas y en viviendas de la zona.

Por su parte, Planas ha cancelado su participación en el VI Congreso Nacional de Ingenieros Agrónomos de Valencia. De la misma forma, el Ministerio de Juventud e Infancia ha informado de que su titular, Sira Rego, cancela toda su agenda en esta jornada.

El PP cancela toda su agenda de precampaña

El Partido Popular ha cancelado este miércoles toda la agenda de precampaña en todo el país como consecuencia del accidente, ha informado la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo.

Fuentes del partido han explicado que el presidente del PP, que se encuentra en Barcelona, estaba en una entrevista con La Vanguardia cuando su equipo lo ha interrumpido para informarle del accidente ferroviario. Ha abandonado la sala y minutos después el PP ha decidido cancelar toda la agenda de la jornada.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, mantendrá su agenda electoral prevista para este miércoles al considerar que ya se utilizó el «luto» por el Adamuz para «acallar» sus denuncias sobre la situación de las infraestructuras.