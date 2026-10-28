Ministros de Salud debatirán sobre brote de ébola en África

La reunión virtual de este miércoles brindará a los ministros de Salud la oportunidad de evaluar la crisis, fortalecer la coordinación a través de las fronteras, acelerar el apoyo a los países afectados y reforzar la preparación en todo el continente

Los ministros de Salud de África participarán hoy en una reunión virtual centrada en el brote de ébola, considerado una amenaza creciente para la seguridad sanitaria del continente.

Los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC) convocaron la cita cuando cinco meses después de la respuesta, el brote causado por el virus Bundibugyo continúa en la República Democrática del Congo y actualmente con casos reportados en Kenya y Nigeria.

Desde que los Africa CDC declararon la situación como una emergencia de salud pública de la seguridad continental el 18 de mayo último, los Estados miembros, trabajadores de salud de primera línea y socios realizaron esfuerzos sostenidos para contener la transmisión, señaló un comunicado.

Indicó que la evolución de la situación exige ahora un compromiso político renovado, medidas de respuesta intensificadas y una solidaridad más fuerte.

La reunión virtual de este miércoles brindará a los ministros de Salud la oportunidad de evaluar la crisis, fortalecer la coordinación a través de las fronteras, acelerar el apoyo a los países afectados y reforzar la preparación en todo el continente.

“El ébola está cruzando fronteras. Nuestra respuesta debe avanzar más rápido, con una coordinación más fuerte, una mayor solidaridad y un liderazgo político decisivo”, expresó el director general de la agencia sanitaria de la Unión Africana, Jean Kaseya.

Afirmó tener la experiencia y la capacidad en el continente. Debemos movilizarlos juntos para detener este brote y salvar vidas, enfatizó.

También se espera que la reunión ministerial informe sobre los preparativos de una Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno bajo la dirección del mandatario de Burundi y presidente este año de la Unión Africana, Évariste Ndayishimiye.

Los Africa CDC pidió a todos los Estados miembros fortalecer la vigilancia, la cooperación transfronteriza, la participación de la comunidad y la protección de los trabajadores sanitarios de primera línea.