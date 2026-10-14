Alina Molina, la mamá de Vanessa, no sabe cómo se le fue esa niña de las manos (+fotos)

En la telenovela cubana Entre aguas, ella encarna a Elena, una artista de la plástica y madre de esta adolescente que, ahora mismo, da mucho de qué hablar

Alina: Nunca le haría a mi madre las cosas que Vanessa me hace a mí. (Fotos: Cubasí)

A propósito de su personaje en Entre aguas, conversamos con Alina Molina.

¿Cómo llegas a Entre Aguas?

“El director Felo Ruiz me llamó para que lo fuera a ver y hablarme de la propuesta del personaje. Me encantó desde el 1er diálogo y antes de entregarme los guiones para que yo los leyera ya yo le estaba diciendo que sí que era un honor para mí trabajar con él”.

¿Cómo abordaste la preparación de tu personaje? ¿Cuáles son los principales retos que te planteó?

“Lo primero que hice cuando me leí el guión fue escribirle a una amiga, Amalia Morales, para que me llevara a San Alejandro ya q ella estudiaba allí, de donde ya se graduó e hizo su primera exposición. Allí estuve mirando la concentración de los artistas, sus personalidades.

“En cuanto a los retos, creo que uno de los primeros fue encontrar el sentido psicológico de esta madre para su hija, ya que yo nunca le haría a mi madre las cosas que Vanessa me hace a mí, y me costaba trabajo encontrar el sentido claro de la crianza, por qué esta niña se me va de las manos. Quería marcar al mismo tiempo esa caracterización de mi personaje aparentemente calmado, pero fuerte a la vez”.

Alina tiene una trayectoria de más de 25 años en el teatro.

También tienes una trayectoria consolidada en el teatro ¿Cómo ha sido para ti adaptar las herramientas del lenguaje escénico al ritmo y la economía de gestos que exige la televisión?

“Sí, tengo una trayectoria de más de 25 años en el teatro, en los que también tuve la oportunidad de incursionar desde muy jovencita en la televisión, porque lo primero que hice fue La cara oculta de la luna, con 25 años y el director desde el primer momento me fue marcando la forma de actuar para la televisión. También he hecho Tras la huella, o sea, durante toda mi vida he estado vinculada a la televisión y uno aprende los códigos, es como si uno tuviera un ship en la cabeza y sabe: ahora vamos a hacer teatro, es más grande, vamos a trabajar para la cámara, te pones el ship de la televisión y sabes que tienes que hacerlo todo más pequeño, más concentrado, igual cuando vamos a hacer cine, radio… los actores aprendemos perfectamente a trabajar para cada medio”.

Comedia teatral Pareja abierta, Alina Molina junto a René de la Cruz.

¿Qué proyectos te ocupan actualmente?

“Me acaban de llamar para un Tras la huella, que es un personaje totalmente distinto, es una delincuente y me gusta mucho la idea de hacer este otro tipo de personajes. Además, la comedia, Pareja abierta, que tenemos planes de seguirla poniendo en escena en otras provincias, aquí en La Habana también, junto a René de la Cruz. Es un espectáculo que muchas personas han visto, pero sé que otras están pidiendo que se repita, entonces estamos en esos planes de seguir haciendo el género comedia que me encanta.

“Seguir trabajando por que cuando llevamos a escena historias de la vida cotidiana, además de diversión, hacemos a las personas reflexionar sobre lo que acaban de ver y de eso también se trata nuestro trabajo”.