Concluye rodaje de Mujeres de café, próxima telenovela de Cubavisión

Mujeres de café marcará un precedente en la televisión nacional al incorporar por primera vez en la trama principal de una telenovela cubana a un personaje transgénero

La telenovela apuesta por combinar el drama familiar con conflictos sociales contemporáneos.

La próxima telenovela de la televisión cubana, Mujeres de café, concluyó oficialmente su etapa de rodaje y avanza ahora hacia el proceso de postproducción, según informó el canal Cubavisión a través de sus perfiles oficiales en redes sociales.

Dirigida por Ernesto Fiallo y con la codirección de Rafael Noguera, la producción llegará a la pantalla con una historia inspirada en la novela homónima de la escritora artemiseña Olga Montes Barrios, obra distinguida con el Premio Fundación de la Ciudad de Matanzas 2023.

La nueva propuesta televisiva contará con 63 capítulos de 45 minutos de duración y tendrá como eje narrativo la vida de cuatro hermanas en el poblado ficticio de Mango Bonito. El conflicto central se desencadena con el regreso de Alexa a su lugar de origen, después de completar su proceso de afirmación de género, una situación que pondrá a prueba los prejuicios de la comunidad y abrirá paso a temas como la diversidad, el empoderamiento femenino y la convivencia.

De acuerdo con la información compartida por Cubavisión, Mujeres de café marcará un precedente en la televisión nacional al incorporar por primera vez en la trama principal de una telenovela cubana a un personaje transgénero. Alexa será interpretada por la actriz Yei Zubiaur.

La banda sonora original estará a cargo del músico Raúl Paz, mientras que las locaciones escogidas para recrear Mango Bonito incluyen escenarios naturales de Bahía Honda, Las Terrazas y San Andrés, en el occidente del país.

Con el rodaje ya concluido, el equipo de realización trabaja en la etapa de edición y postproducción, previa al estreno de una telenovela que apuesta por combinar el drama familiar con conflictos sociales contemporáneos.