Ante la crisis de combustible, Sancti Spíritus acelera transición hacia energías limpias

La escasez de combustible en la provincia ha llevado al gobierno a convertir el fomento de las energías renovables en una estrategia clave para sostener los servicios esenciales en cada municipio

Contar con paneles solares fotovoltaicos en todas estas unidades hace posible la continuidad de los procesos.

La instalación reciente de sistemas solares fotovoltaicos de 2 kW en centros de salud, escuelas, sucursales bancarias y eléctricas, funerarias, emisoras de radio, transmisores de RadioCuba, así como en viviendas aisladas y de trabajadores de sectores priorizados, ha sido complementada con otras medidas.

A estas se suman la adquisición de equipos eléctricos por diversas entidades —para garantizar sus propios servicios— y la incorporación de más ecomóviles para el transporte de pasajeros, además de carros eléctricos destinados al traslado de cargas y personas.

Camilo Pérez Pérez, coordinador de Programas y Objetivos del Gobierno en la provincia, en declaraciones a la prensa valoró positivamente el impacto de estas acciones en la generación eléctrica y la reducción del consumo de diésel y gasolina.

“La capacidad de generación con energías renovables ha crecido notablemente en Sancti Spíritus. Hay panaderías de gestión estatal que estaban paralizadas y en las próximas horas comenzarán a funcionar con autonomía energética, sin depender del sistema electroenergético nacional. Eso la población lo percibirá. Además, ya existen proyecciones para seguir incorporando panaderías de la Empresa Alimentaria con sistemas solares”, afirmó.

En cuanto al transporte, Pérez Pérez destacó que muchas empresas han ido integrando triciclos eléctricos. “El Combinado Cárnico recibió recientemente estos vehículos y ya transporta sus productos desde la cabecera provincial con ellos. También los tiene la Empresa de Materias Primas. Es una política del país que avanza, y se trabaja para eliminar trabas y procedimientos que dificultan a las empresas la compra de equipos eléctricos, especialmente triciclos de fabricación nacional”, explicó.

El coordinador reconoció, no obstante, que aún existe margen para lograr un menor consumo de electricidad tanto en los hogares como en los centros estatales y no estatales situados en circuitos que no pueden ser desconectados.

“Mantenemos la indicación y el control. No podemos decir que estamos al 100 por ciento, pero sí que un grupo considerable de entidades ha actuado con responsabilidad. Hay establecimientos que cierran al mediodía, otros que desconectan el jueves por la noche para no consumir el viernes, y centros protegidos que, pese a estar en zonas de alta demanda, muestran un comportamiento ejemplar. Desde los consejos energéticos municipales debemos seguir trabajando e inculcando a la población la necesidad imperiosa del ahorro”, concluyó.