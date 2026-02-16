Anteproyecto de Ley del Código de Trabajo: Casi 97 000 propuestas de modificación (+infografías)

El proceso de consulta del Antepro­yecto de Ley del Código de Trabajo en los colectivos laborales del país se realizó en medio de una compleja situación, caracterizada por el paso del huracán Melissa por el oriente cubano y la afectación de varias ar­bovirosis

Funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social infor­maron que en estos momentos se analizan una a una cada sugeren­cia, y especificaron que aún no exis­te un consenso final sobre algunos criterios, entre ellos los relativos al pluriempleo, trabajador de con­fianza, persona trabajadora y otros, dado el diverso y alto número de propuestas.

Lo más importante del Código que se pondrá en práctica es pro­teger y garantizar que las relacio­nes de trabajo entre empleadores y quienes realizan la actividad labo­ral sean en un ambiente armónico y coherente.

El primer Código de Trabajo en el país data de 1984. El que está por aprobarse será el tercero y entre ambos una diferencia principal lo constituye el fortalecimiento del pa­pel del sindicato. Antes se hablaba de “oído el parecer de la organiza­ción sindical”, mientras que ahora se plantea “de común acuerdo”, lo que incrementa el rol de la organización.

Su análisis y certificación por el Parlamento se prevé para el próxi­mo Período Ordinario de Sesiones en julio venidero, según el crono­grama legislativo.