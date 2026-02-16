Anteproyecto de Ley del Código de Trabajo: Casi 97 000 propuestas de modificación (+infografías)

Funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social informaron que en estos momentos se analizan una a una cada sugerencia, y especificaron que aún no existe un consenso final sobre algunos criterios, entre ellos los relativos al pluriempleo, trabajador de confianza, persona trabajadora y otros, dado el diverso y alto número de propuestas.
Lo más importante del Código que se pondrá en práctica es proteger y garantizar que las relaciones de trabajo entre empleadores y quienes realizan la actividad laboral sean en un ambiente armónico y coherente.
El primer Código de Trabajo en el país data de 1984. El que está por aprobarse será el tercero y entre ambos una diferencia principal lo constituye el fortalecimiento del papel del sindicato. Antes se hablaba de “oído el parecer de la organización sindical”, mientras que ahora se plantea “de común acuerdo”, lo que incrementa el rol de la organización.
Su análisis y certificación por el Parlamento se prevé para el próximo Período Ordinario de Sesiones en julio venidero, según el cronograma legislativo.
