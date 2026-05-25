Papa León XIV critica doctrina de “guerra justa” defendida por Trump

Las declaraciones ocurren en medio de las críticas que el Sumo Pontífice ha expresado en los últimos meses hacia las políticas exteriores y migratorias impulsadas por Washington

El Sumo Pontífice alertó sobre el avance de “una cultura violenta basada en la fuerza”.

El papa León XIV cuestionó este lunes la doctrina de la “guerra justa”, utilizada históricamente para justificar conflictos armados y defendida por sectores de la administración del presidente estadounidense Donald Trump, al considerar que ese concepto resulta “obsoleto” en el contexto actual.

En la encíclica Magnifica Humanitas, el Sumo Pontífice alertó sobre el avance de “una cultura violenta basada en la fuerza” y llamó a reforzar los principios de paz y diálogo frente a las crecientes tensiones internacionales.

“Hoy, más que nunca, y sin perjuicio del derecho a la legítima defensa en sentido estricto, es importante reiterar que la teoría de la ‘guerra justa’, que se ha utilizado con tanta frecuencia para justificar cualquier tipo de guerra, está obsoleta”, escribió el Papa.

Las declaraciones ocurren en medio de las críticas que León XIV ha expresado en los últimos meses hacia las políticas exteriores y migratorias impulsadas por Washington.

El Pontífice ya había manifestado anteriormente su rechazo a la guerra promovida por Estados Unidos e Israel contra Irán, así como a las medidas migratorias de la administración Trump, posiciones que generaron fricciones con sectores conservadores estadounidenses.