México: Claudia Sheinbaum mantiene alto nivel de aprobación

La encuesta resulta consecuente con las mediciones mensuales publicadas por QM Estudios de Opinión y Heraldo Media Group

Siete de cada 10 ciudadanos están de acuerdo con la labor de Claudia Sheinbaum. (Foto: PL)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mantiene este lunes un 70 por ciento de aprobación ciudadana, de acuerdo con los resultados de un sondeo de QM Estudios de Opinión y Heraldo Media Group.

Ante una pregunta sobre el trabajo de la jefa del Ejecutivo, siete de cada 10 ciudadanos respondieron que están de acuerdo; 23 por ciento expresó desacuerdo; cinco por ciento ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras el resto no supo o no contestó.

La encuesta resulta consecuente con las mediciones mensuales publicadas por la mencionada casa editorial.

El estudio de opinión se divulga en un contexto marcado por campañas mediáticas contra el gobierno luego de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición hechas por Estados Unidos contra 10 ciudadanos, sin presentar pruebas, según señaló la Fiscalía.

Las solicitudes de Washington ocurrieron poco después de revelarse en los medios que en abril dos estadounidenses (de la Agencia Central de Inteligencia) habrían participado en un operativo en Chihuahua, gobernado por el opositor Partido Acción Nacional.

El Gabinete de Seguridad federal confirmó que ninguna de estas personas contaba con acreditación formal para realizar esas actividades.

La Fiscalía General de la República advirtió en semanas recientes que aplicará todo el peso de la ley en contra de quien resulte responsable ante la presencia de extranjeros, al considerar la posible comisión de delitos en materia de seguridad nacional.