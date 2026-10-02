Apremio electoral, Trump de campaña por republicanos en Alabama

Más de 690 mil estadounidenses en 29 estados ejercieron ya el voto anticipado de cara a los comicios de mitad de mandato y, según estimados, hay ventaja demócrata en la movilización del electorado

La incursión en Alabama da continuidad a esa estrategia que busca consolidar apoyos durante este ciclo electoral. (Foto: PL)

Con su próxima parada hoy en Alabama, el presidente Donald Trump hace campaña en estados republicanos para intentar replicar los niveles de participación electoral de 2024 ante la cercanía de las elecciones intermedias en Estados Unidos.

La movida hacia Alabama -un estado profundamente rojo (color que identifica al partido)- ocurre justo cuando hay una fuerte lucha en estados clave que podrían definir el futuro control del Congreso tras los comicios de mitad de mandato del 3 de noviembre.

El mitin de Trump, que está previsto este viernes en el Mitchell Center de la Universidad del Sur de Alabama, en Mobile, podría ayudar a apuntalar al representante estatal Rhett Marques, cuya contienda es competitiva frente al representante demócrata Shomari Figures.

La incursión en Alabama da continuidad a esa estrategia que busca consolidar apoyos durante este ciclo electoral. El mes pasado asistió a un rally en Carolina del Sur a favor de la senadora Darline Graham durante la segunda vuelta de las primarias.

La visita de campaña de Trump se produce tras el anuncio que hizo hace poco el secretario de Transporte, Sean Duffy, sobre la concesión de un préstamo ascendente a dos mil 500 millones de dólares por parte de su administración a la Autoridad de Carreteras de Peaje, Puentes y Túneles de Alabama para la construcción de un puente sobre el río Mobile, considerado el proyecto de infraestructura más grande en la historia del estado.

Pero las encuestas indican que el apoyo a las políticas de Trump está disminuyendo entre todo tipo de votantes, una realidad que enciende alarmas en cuanto a las perspectivas republicanas en estados que antes eran destinos seguros del partido.

«Creo que hay señales de alerta por todas partes», comentó a medios locales un estratega republicano que prefirió el anonimato.

El de este viernes no es el primer gran evento político de Trump en Mobile. En agosto de 2015, cuando lanzaba su primera campaña presidencial celebró un acto en el estadio Ladd-Peebles. Después regresó en diciembre de 2016 en una gira de agradecimiento tras ganar las elecciones de ese año.

Más de 690 mil estadounidenses en 29 estados ejercieron ya el voto anticipado de cara a los comicios de mitad de mandato y, según estimados, hay ventaja demócrata en la movilización del electorado.

Para las intermedias -que suelen ser un referéndum para el presidente en ejercicio- los republicanos este año tienen ante el sí el reto de retener su mayoría en ambas cámaras del Legislativo, mientras los demócratas, intentarán recuperar al menos la Cámara de Representantes, aunque también podría cambiar de color el Senado.