Más de 1000 intelectuales y personalidades del mundo en defensa de Cuba

El documento exhorta a no guardar silencio cómplice ante los crímenes que, de manera sistemática y generalizada, perpetra el gobierno de Estados Unidos en contra del pueblo de Cuba

Académicos firman declaración en contra del bloqueo (Foto: Tomada de Cubaminrex)

Más de mil académicas y académicos de 36 países de América, Europa, Asia, Oceanía y África hicieron público un llamado de no guardar silencio cómplice ante los crímenes que, de manera sistemática y generalizada, perpetra el gobierno de Estados Unidos en contra del pueblo de Cuba.

Se hizo a través de una declaración que denuncia el cerco energético impuesto por Washington desde enero de este año. En el texto también se rechaza la política de más de seis décadas de bloqueo económico, comercial y financiero contra la Mayor de las Antillas, al cual se suman las medidas coercitivas unilaterales impuestas por la actual administración.

Los firmantes lamentan que algunos académicos se sumen «al coro del Departamento de Estado y cuya producción no enriquece el debate académico y es material que se instrumentaliza» para la comisión de crímenes de lesa humanidad.

La declaración afirma que esas medidas son contrarias al derecho internacional y constituyen crímenes de lesa humanidad.