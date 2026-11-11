Aprueba Díaz-Canel cese en funciones de la gobernadora de Las Tunas

La decisión fue informada por el Primer Ministro Manuel Marrero en el Consejo Provincial de Gobierno, el cual reconoció su actitud y consagración desde que asumió la responsabilidad como Gobernadora

La solicitud tiene en cuenta limitaciones familiares y personales por las que atraviesa, que le impiden continuar en el ejercicio del cargo. (Foto: Periódico 26)

En uso de las facultades conferidas, el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, aprobó el cese en funciones, como gobernadora provincial de Las Tunas, de la compañera Yelenys Tornet Menéndez, quien realizó esta solicitud teniendo en cuenta limitaciones familiares y personales por las que atraviesa, que le impiden continuar en el ejercicio del cargo.

Esta decisión fue informada por el Primer Ministro en el Consejo Provincial, el cual reconoció su actitud y consagración desde que asumió la responsabilidad como Gobernadora.

En correspondencia con lo establecido en la ley, el Presidente de la República aprobó que la sustituya en este cargo la compañera Juana Yamilka Viñals Suárez, actual vicegobernadora provincial, hasta tanto sea elegido un nuevo Gobernador.