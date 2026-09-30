Fotonoticia: Peatones en peligro

Las barandas del puente peatonal que enlaza los consejos populares de Jesús María y Colón, de la ciudad de Sancti Spíritus, muestran signos de vandalismo

Las varillas metálicas que sostienen la baranda han sido retiradas. (Fotos: Roberto Javier)

Desde hace varios días, transeúntes y vecinos advierten que a las barandas del puente peatonal sobre el río Yayabo le faltan algunas partes de la estructura.

Por este vial, que enlaza los consejos populares de Jesús María y Colón, se trasladan cientos de personas, incluidos niños que van o regresan de la escuela.

Las varillas metálicas que sostienen la baranda han sido retiradas, lo cual hace que en algunos tramos el espacio sea muy amplio; podría ocurrir un lamentable accidente si alguna persona cae al agua.

De seguir perdiendo estos elementos, también las barandas quedarían cada vez más débiles y se afectaría seriamente el viaducto.