Fotonoticia: Peatones en peligro

Las barandas del puente peatonal que enlaza los consejos populares de Jesús María y Colón, de la ciudad de Sancti Spíritus, muestran signos de vandalismo

Roberto Javier Bermúdez Portal

30 septiembre, 2026 - 5:10am

Las varillas metálicas que sostienen la baranda han sido retiradas. (Fotos: Roberto Javier)

Desde hace varios días, transeúntes y vecinos advierten que a las barandas del puente peatonal sobre el río Yayabo le faltan algunas partes de la estructura.

Por este vial, que enlaza los consejos populares de Jesús María y Colón, se trasladan cientos de personas, incluidos niños que van o regresan de la escuela.

Las varillas metálicas que sostienen la baranda han sido retiradas, lo cual hace que en algunos tramos el espacio sea muy amplio; podría ocurrir un lamentable accidente si alguna persona cae al agua.

De seguir perdiendo estos elementos, también las barandas quedarían cada vez más débiles y se afectaría seriamente el viaducto.

  • Las varillas metálicas que sostienen la baranda han sido retiradas. (Fotos: Roberto Javier)

RELACIONADO CON:

Roberto Javier Bermúdez Portal

Texto de Roberto Javier Bermúdez Portal

Comentario

  1. Smoralgo
    30 septiembre, 2026 at 8:07

    Si esto sucediera en España y hubiera un accidente el alcalde del municipio tuviera que pagar una gran cantidad de dinero por los daños ocasionados, pero no es el caso , el secretario del partido en el municipio poco puede hacer aún que pudiera hacer un poco más para eso tiene un equipo de trabajo, saludos

    Responder

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2026