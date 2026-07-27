Argentina descarta disculparse con Brasil tras los insultos de Milei

El mandatario argentino calificó a Lula como “ladrón” y “expresidiario”, entre otros epítetos, y se refirió al juez Alexandre de Moraes como “basura calva”.

Javier Milei.

El Ejecutivo argentino descartó cualquier posibilidad de ofrecer disculpas formales a Brasil por la controversia desatada a raíz de los agravios proferidos por el presidente Javier Milei contra su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva y contra un magistrado de ese país. Así lo consigna el diario La Nación, que cita a fuentes oficiales al afirmar que “no habrá pedido oficial de disculpas por los dichos del presidente”.

Las declaraciones polémicas tuvieron lugar en Sao Paulo, donde Milei viajó para participar en el lanzamiento de la candidatura de Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien se perfila como el principal adversario de la derecha para disputar la Presidencia a Lula en los comicios de octubre.

En ese escenario, el mandatario argentino calificó a Lula como “ladrón” y “expresidiario”, entre otros epítetos, y se refirió al juez Alexandre de Moraes como “basura calva”.

Según el medio citado, dentro del círculo gubernamental argentino pocos esperaban un embate tan virulento contra su principal socio comercial y líder del Mercosur.

Sin embargo, lejos de retractarse, Milei sumó un día después una acusación sin respaldo probatorio, al señalar que Brasil financia una campaña internacional en contra de Argentina.

Este conflicto diplomático ya ha tenido repercusiones concretas: la Cancillería brasileña convocó al embajador argentino para exigir explicaciones y, además, decidió retirar a su representante diplomático en Buenos Aires.

(Con información de RT en Español)