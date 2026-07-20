Brasil con más de 158 millones de electores para comicios de octubre

En las elecciones del próximo 4 de octubre los brasileños elegirán al presidente y vicepresidente de la República, gobernadores, miembros del Senado y de la Cámara de Diputados, y legisladores estatales y distritales

Para octubre venidero, el padrón electoral en Brasil incluye 2,3 millones de nuevos votantes. (Foto: PL)

El padrón electoral de Brasil creció en más de 2,3 millones de personas desde las elecciones generales de 2022 y alcanzó los 158,7 millones de ciudadanos habilitados para votar en los comicios de 2026, difundió este lunes Metrópoles.

El medio realizó esos cálculos a partir de datos divulgados este lunes por el Tribunal Superior Electoral (TSE), que actualizó el perfil de los votantes brasileños a menos de tres meses de la cita en las urnas prevista para el 4 de octubre.

Según las estadísticas oficiales, el país cuenta actualmente con 158 millones 745 mil 463 electores aptos para ejercer el sufragio, frente a los 156 millones 454 mil 11 registrados en 2022, cuando Luiz Inácio Lula da Silva fue elegido presidente de la República por tercera vez.

El aumento supera los 2,3 millones de nuevos votantes, equivalente a un crecimiento del 1,46 por ciento en comparación con el anterior proceso electoral.

Del total de electores, el 89,01 por ciento tiene registrada la biometría, mecanismo que se utiliza para reforzar la seguridad y agilizar la identificación de los participantes durante la jornada de votación.

Los datos del TSE muestran además que las mujeres siguen representando la mayoría del padrón electoral, al representar el 52,84 por ciento de los votantes registrados, frente al 47,15 por ciento de los hombres.

En las elecciones del próximo 4 de octubre los brasileños elegirán al presidente y vicepresidente de la República, gobernadores, miembros del Senado y de la Cámara de Diputados, y legisladores estatales y distritales.

La votación se desarrollará en cinco mil 571 municipios del país, en una de las mayores consultas populares del mundo por la cantidad de electores convocados.