Argentina: Universidades públicas golpeadas por férreo ajuste

El recorte del presupuesto universitario por parte del ejecutivo libertario fue de 32,5 por ciento de diciembre de 2023 a 2025, y de 41,6 puntos respecto a todo 2023, considerando el fondo vigente de 2026

Profesores con sus estudiantes de varias facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizaron este lunes clases públicas como preámbulo de la masiva marcha federal convocada para este martes en protesta contra la política de férreo ajuste del gobierno.

Gremios de los docentes y trabajadores no docentes, acompañados por el alumnado, exigen también la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso en octubre de 2025 y que la administración de Javier Milei se rehúsa a aplicar con graves consecuencias para el normal trabajo de las casas de altos estudios.

Esa será la cuarta marcha federal; en Buenos Aires los universitarios se movilizarán hacia la emblemática Plaza de Mayo, mientras en otras ciudades se realizarán diversas manifestaciones.

El recorte del presupuesto universitario por parte del ejecutivo libertario fue de 32,5 por ciento de diciembre de 2023 a 2025, y de 41,6 puntos respecto a todo 2023, considerando el fondo vigente de 2026, señala este lunes en un informe el Centro de Economía Política de Argentina (CEPA).

Con la Ley aprobada y nunca aplicada habría crecido 33,8 por ciento frente a 2025 y lo habría dejado en 1,9 sobre el nivel de 2023. En cambio, el Proyecto Presupuestario del Gobierno implicaría caídas de 13,1 respecto de 2025 y 33,9 frente a 2023, dejando un presupuesto 35,1 menor al de la norma sancionada por el Palacio Legislativo.

CEPA precisa que los salarios en las universidades públicas cayó 34,2 por ciento con el mayor descenso de diciembre de 2023 a julio de 2024 (-23,1%). En 2025 volvió a desplomarse 10,1, acumulando una pérdida de 32,1 por ciento en diciembre del pasado año.

Hoy los salarios de profesores y el resto del personal universitario están por debajo de la línea de pobreza e indigencia: en abril 2026 solo los docentes titulares con dedicación exclusiva y los no docentes niveles 1 y 2 superaron la línea de pobreza, advierte el centro de estudios económicos.

El resto de los trabajadores no docentes –señala- perciben salarios por debajo de la línea de pobreza. Considerando la Canasta Básica Alimentaria, únicamente los docentes titulares y asociados semi-exclusivos superan la línea de indigencia, siendo que el resto de los cargos docentes, incluidos todos los de dedicación simple, se ubican por debajo.

Según la Ley insistida como la llama el CEPA, se estipuló recuperar el poder adquisitivo perdido de diciembre 2023 a octubre 2025, aumentando al menos 44 por ciento los sueldos, que los habría dejado en noviembre 2025 apenas 1,3 puntos por debajo de noviembre 2023.

El gobierno propone en su proyecto presupuestario una recomposición del 12,3 por ciento en tres aumentos trimestrales no acumulativos de 4,1 puntos, insuficiente frente a la inflación proyectada en el año (23,6% hasta septiembre 2026).

De este modo, el incremento ignora el ajuste realizado en 2024 y se diluye con la inflación de 2026, lo que significa una nueva caída del salario real de alrededor de 1,5 puntos porcentuales hacia septiembre de 2026.

Decanatos de universidades públicas dijeron al diario Tiempo Argentino que están perdiendo un docente cada dos días, “no hay insumos, dar clases así es imposible”. Desde que asumió Milei, solo en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA se fueron 438 profesores, “lo cual significa un duro golpe a la universidad y a la enseñanza superior”.