Controlado incendio forestal de medianas proporciones en Pinar del Río

Se reportan 30 hectáreas de bosques afectadas, de ellas 15 de pino

Otros 47 incendios forestales se han reportado de enero a la fecha en Pinar del Río. (Foto: Tomada de Tele Pinar)

Fuerzas del Cuerpo de Guardabosques (CGB) de Pinar del Río y de la empresa de Flora y Fauna controlaron este lunes un incendio forestal de medianas proporciones, desatado el domingo en la tarde en la zona conocida como El Sitio, en el municipio de La Palma.

El teniente coronel Alexander Perera Burón, jefe del CGB en la provincia, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que se reportan 30 hectáreas de bosques afectadas, de ellas 15 de pino y el resto de vegetación arbustiva.

Significó que actualmente realizan la llamada guardia de ceniza y recorrido de patrullaje de cara a su extinción; en tanto se reportaron ligeras lluvias en esta jornada.

Las labores de contención ejecutadas en la zona, perteneciente al área protegida Mil Cumbres, fueron llevadas a cabo por brigadas guardabosques de los municipios de Viñales y La Palma, y de Flora y Fauna de ese último territorio.

Otros 47 incendios forestales se han reportado de enero a la fecha en Pinar del Río, con daños a dos mil 915.6 hectáreas.