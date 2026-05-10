Asume Omara Durand presidencia del Comité Paralímpico Cubano

Omara Durand agradeció la confianza depositada y calificó el reto de enorme y novedoso

La multicampeona paralímpica Omara Durand Elías fue elegida presidenta del Comité Paralímpico Cubano (CPC) este nueve de mayo en La Habana, en una Asamblea General que también distinguió a Alberto Juantorena como presidente de honor vitalicio, doble monarca olímpico, que ocupó hasta ahora la presidencia del CPC.

La reunión se efectuó en el Centro de Negocios de Miramar y contó con la participación de delegados de todo el país enlazados por videoconferencia.

La compañía de teatro infantil La Colmenita inauguró la jornada, que el CPC calificó como expresión del humanismo y la inclusión.

Durand agradeció la confianza depositada y calificó el reto de enorme y novedoso.

La Asamblea aprobó el informe de gestión 2021-2025 y los nuevos estatutos que regirán al organismo.

Entre los resultados del período destacan las actuaciones en los Juegos Parapanamericanos de Chile 2023 y los Paralímpicos de París 2024.

Como metas no satisfechas se señalaron las deudas con el calendario nacional, asociadas a las afectaciones económicas del bloqueo.

El nuevo Comité Ejecutivo incluye a Omara Durand como presidenta, Gerdan Fonseca Bernal como vicepresidente y Jorge Reynaldo Palma Montalvo como secretario general.

Otros cargos ejecutivos son tesorera, Johama Jocelyn Salazar Montalvo; director técnico, Agustín Abril; director médico, Emérito Pérez Acosta; representante de la Comisión de Atletas,Ulicer Aguilera Cruz; directora de Desarrollo, Yamila Medina Sánchez; director Jurídico, Karel Luis Pachot Zambrana; Comisión de Género, Lidia Montes de Oca Castañeda; Comunicación Institucional, Aurelio Prieto Alemán y Relaciones Internacionales, Judith Langaney Marrero.

El titular del INDER, Osvaldo Vento Montiller, calificó a Durand como: «El mejor de los ejemplos de los valores de la juventud cubana, con sobrados méritos para ejercer la tarea».

El directivo insistió en la necesidad de un comité: «más sólido, con buena organización y con mayor presencia en escenarios internacionales».

Los objetivos hasta 2028 incluyen impulsar políticas de equidad de género y fortalecer las clasificaciones deportivas.

La mirada del movimiento paralímpico cubano se dirige ahora a los Juegos Panamericanos de la Juventud Sorda en Guayaquil y a los Juegos Paracentroamericanos en Puebla, ambos en 2026.

Asimismo, seguirán en el calendario los Juegos Parapanamericanos de Lima 2027 y los Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

La jornada tuvo un cierre cultural a cargo de la cantante Annie Garcés, quien interpretó Cabalgando con Fidel.