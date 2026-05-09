Canoístas Cirilo y Yinnolis se titulan en C-2 a 200 metros en Copa del Mundo

El oro en Szeged representa el primer gran resultado de la temporada para la dupla cubana en el ciclo clasificatorio rumbo a Los Ángeles 2028

Cirilo y Franchesca López cruzaron la línea de meta en 41.53 segundos. (Foto: ACN)

Las canoístas cubanas Yarisleidis Cirilo y Yinnolis Franchesca López conquistaron este sábado medalla de oro en la biplaza (C-2) a 200 metros de la Copa del Mundo de Szegeg, Hungría.

La embarcación antillana dominó la final A con un tiempo de cuarenta y un segundos y cincuenta y tres centésimas (41.53).

Las chinas Changwen Shuai y Wenjun Lin ocuparon la segunda plaza al detener los cronos en 41.67 segundos.

El tercer escalón del podio fue para las uzbecas Shokhsanam Sherzodova y Nilufar Zokirova, quienes registraron 42.04 segundos.

El oro en Szeged representa el primer gran resultado de la temporada para la dupla cubana en el ciclo clasificatorio rumbo a Los Ángeles 2028.

Cirilo y López mostraron una sincronización perfecta desde los primeros compases de la regata, según reportes del certamen.

La victoria en la distancia corta confirma el buen momento de las atletas entrenadas bajo la dirección técnica de la Federación Cubana de Piragüismo.

Yarisleidis Cirilo Duboys, nacida en Guantánamo el diez de mayo de 2002, suma este título a una exitosa carrera que incluye un bronce olímpico en París 2024. La guantanamera fue la primera mujer cubana en conquistar una medalla en canotaje de velocidad dentro de unos Juegos Olímpicos. Cirilo también atesora dos coronas mundiales en la modalidad C1-200 metros, logradas en 2023 en Duisburgo y en 2025 en la categoría sub-23.

Su compañera Yinnoly Francheska López Lamadrid, se afianza como una de las jóvenes promesas del deporte cubano. Con diecisiete años, López ya compartió con Cirilo la final olímpica en París 2024 dentro del C2-500 metros.

La dupla llegó a Hungría luego de completar una base de entrenamiento en altura en Guatapé, Colombia, con el objetivo de ajustar su puesta a punto.

La Copa del Mundo de Szeged se extiende hasta el diez de mayo y sirve como primer fogueo internacional serio del año.

Además del oro en C2-200, Cirilo y López también compitieron en la final del C2-500 metros, distancia en la que finalizaron en el séptimo lugar.

La preparación de la pareja continuará durante el año con miras al Campeonato Mundial de Poznań, Polonia, previsto para agosto.

La victoria de las cubanas en Szeged reafirma el potencial del canotaje de la isla en el camino hacia los próximos Juegos Olímpicos.