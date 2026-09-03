Autos eléctricos, más que confort y tecnología (+fotos)

La incorporación de 10 modernos vehículos para el traslado de pacientes que reciben tratamiento de hemodiálisis desde Trinidad a Sancti Spíritus ha mejorado la calidad de este servicio

La flota la componen 10 autos eléctricos con más de 400 kilómetros de autonomía. (Fotos: Ana Martha Panadés/Escambray)

Yulié Fernández Roselló ha vivido días de angustia desde aquel diagnóstico que le unió el cielo y la tierra. Su enfermedad renal crónica en etapa avanzada cambió las rutinas de esta trinitaria que debe viajar tres veces por semana a Sancti Spíritus, donde recibe el tratamiento de hemodiálisis como soporte vital para el funcionamiento de sus riñones.

Yulié posee un alma generosa. No podría ser de otro modo para quien se dedicó durante muchos años al cuidado de los niños como educadora en un círculo infantil. Ahora los desvelos se los merece ella, que agradece cada traslado hasta el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos mediante un servicio cómodo, seguro y gratuito.

Maricel Rivero, (paciente) y Alexeis González (conductor) elogian el confort de los vehículos.

Antes del primero de agosto, la transportación de los veinte pacientes que requieren de este proceder desde Trinidad hasta la capital provincial se realizaba en autos tradicionales gestionados por la Agencia Taxis Cuba. En medio de la crisis energética como resultado del recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos hacia la isla siempre se garantizó el combustible, porque la vida de cada uno de ellos es la mayor prioridad. Mas, es notable el alivio que hoy sienten todos.

AUTOS ELÉCTRICOS, LA MEJOR OPCIÓN

Desde hace un mes Yulie y el resto de los pacientes residentes en el sureño territorio se trasladan en autos eléctricos a partir de la decisión de adquirir, mediante el Fondo de Desarrollo del Ministerio de Transporte de Cuba, dichos vehículos para este tipo de servicio.

La flota la componen 10 equipos gestionados también por la agencia Taxis Cuba en el municipio. Israel Ortega González, especialista en Operaciones y comercial de esta entidad, afirma que el impacto ha sido muy favorable, tanto para los pacientes como para los acompañantes.

La carga de los autos se realiza en la propia base de la agencia, lo que asegura la calidad del servicio.

La carga de los modernos autos se asegura en la propia base de la agencia. “Se hizo un trabajo muy bueno con la instalación de los sistemas de carga. Pertenecer a uno de los circuitos protegidos del municipio garantiza la disponibilidad de estos carros con más de 400 kilómetros de autonomía y mejores prestaciones”.

Entre los conductores de mayor experiencia está Arnaldo Mesa Peña, quien fue primero ayudante, conductor del servicio especial y hoy es el titular de uno de estos vehículos. “Es un carro excelente”, dice.

“Mayor confort, seguridad y tranquilidad para los pacientes”, agrega Esdevis Román Quiroz, otro de los choferes comprometidos con una labor profundamente humana.

LO QUE HACE LA DIFERENCIA

Además del confort y la tecnología de los autos eléctricos que cubren la ruta desde Trinidad a Sancti Spíritus para el traslado de personas con enfermedad renal avanzada, lo que distingue este servicio es la hermosa compenetración entre choferes y pacientes.

Lo expresa casi con lágrimas en los ojos Yulié. “No tenemos quejas de ellos; son muy disciplinados y pendientes a todo lo que necesitamos”.

Maricela Rivero comenzó con el tratamiento de hemodiálisis hace dos años y nunca ha fallado. Su compañero al volante es un joven, Alexeis González. “Antes trabajaba en un carro de combustión de alto confort, pero se me dio esta oportunidad y estoy muy feliz de desempeñar mi trabajo con mucha profesionalidad”.

De acuerdo con Israel, los autos eléctricos poseen condiciones ideales para este tipo de pacientes por el bajo nivel de ruido y cero emisiones contaminantes. Lo saben Yulié, Maricela y el resto de los trinitarios que necesitan de este proceder y viajan hoy en mejores condiciones.

Cada kilómetro recorrido es una enseñanza de resistencia, de amor y de fe. Arnaldo lo vive a diario. “Todo fluye; son personas maravillosas, admiro mucho su fortaleza porque a pesar de su enfermedad no pierden las ganas de vivir. Me siento orgulloso de mi trabajo, es muy humano”.