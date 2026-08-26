Taller de Actuación de verano, una experiencia enriquecedora para Dador Teatro (+fotos)

Durante el cierre, los 10 talleristas mostraron las habilidades logradas en distintas especialidades propias de esta manifestación artística que exige dedicación, sacrificio y mucha disciplina

Con esta presentación concluyó el taller de actuación de verano, una idea maravillosa de Dador Teatro, que por vez primera sumó a jóvenes y adultos. (Fotos: Ana Martha Panadés/Escambray)

Dador Teatro cree en el amor, en la luz que llevamos dentro y brilla en un escenario. Cada experiencia de Fernando Gómez López y Mirielsi Valdés Cueva marca un referente en el arte de las tablas más allá de la ciudad de Trinidad.

Muestra de ello es el cierre del taller de actuación de verano, que sumó entre sus alumnos a adolescentes, jóvenes y adultos, una idea en la que incursionan por vez primera con resultados maravillosos.

Los talleristas mostraron sus conocimientos en diversas especialidades propias de esta manifestación.

Desde un estudiante de Secundaria Básica hasta una ama de casa; así de diversa resultó la matrícula del taller que tuvo su cierre en la propia sede de Dador Teatro, con una presentación que demostró no solo el talento de los aficionados, sino su empeño, sacrificio y disciplina.

En la puesta en escena, los alumnos mostraron habilidades adquiridas en especialidades propias de esta manifestación artística como acrobacia, actuación, expresión corporal, voz, dicción y animación de figuras; un ejercicio que disfrutaron, sobre todo, los propios talleristas

En la sede de Dador Teatro tuvo lugar esta presentación con la que cerró el taller de actuación de verano.

Para Carmen Rosa Ruiz fue un antídoto para el alma. Me siento muy cómoda con todos. Tengo cáncer, pero eso no me impide sonreír y vivir. Quise traer a mi hijo y aquí está conmigo, entre los graduados.

Yadiel también habló con la emoción. “No sabía que tenía ese talento para la actuación, pero quiero continuar por este camino. Mi madre es mi amiga, una de las personas más importantes de mi vida y verla feliz es lo más grande”.

Los 10 talleristas demostraron no solo su talento, sino su entrega y disciplina.

En ocho encuentros de trabajo, comentó Fernando, los talleristas aprendieron los elementos básicos de las artes escénicas. Y lo más reconfortante es encontrar personas con la misma pasión para que no muera esta manifestación en una ciudad con casi trescientos años de tradición teatral.

“La idea es continuar, crear un grupo de aficionados y trabajar en un pequeño repertorio”, expresó Fernando. “Las puertas de Dador Teatro siguen abiertas”, lo apoyó Mirielsi.