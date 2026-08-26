Taller de Actuación de verano, una experiencia enriquecedora para Dador Teatro (+fotos)

Dador Teatro cree en el amor, en la luz que llevamos dentro y brilla en un escenario. Cada experiencia de Fernando Gómez López y Mirielsi Valdés Cueva marca un referente en el arte de las tablas más allá de la ciudad de Trinidad.
Muestra de ello es el cierre del taller de actuación de verano, que sumó entre sus alumnos a adolescentes, jóvenes y adultos, una idea en la que incursionan por vez primera con resultados maravillosos.
Desde un estudiante de Secundaria Básica hasta una ama de casa; así de diversa resultó la matrícula del taller que tuvo su cierre en la propia sede de Dador Teatro, con una presentación que demostró no solo el talento de los aficionados, sino su empeño, sacrificio y disciplina.
En la puesta en escena, los alumnos mostraron habilidades adquiridas en especialidades propias de esta manifestación artística como acrobacia, actuación, expresión corporal, voz, dicción y animación de figuras; un ejercicio que disfrutaron, sobre todo, los propios talleristas
Para Carmen Rosa Ruiz fue un antídoto para el alma. Me siento muy cómoda con todos. Tengo cáncer, pero eso no me impide sonreír y vivir. Quise traer a mi hijo y aquí está conmigo, entre los graduados.
Yadiel también habló con la emoción. “No sabía que tenía ese talento para la actuación, pero quiero continuar por este camino. Mi madre es mi amiga, una de las personas más importantes de mi vida y verla feliz es lo más grande”.
En ocho encuentros de trabajo, comentó Fernando, los talleristas aprendieron los elementos básicos de las artes escénicas. Y lo más reconfortante es encontrar personas con la misma pasión para que no muera esta manifestación en una ciudad con casi trescientos años de tradición teatral.
“La idea es continuar, crear un grupo de aficionados y trabajar en un pequeño repertorio”, expresó Fernando. “Las puertas de Dador Teatro siguen abiertas”, lo apoyó Mirielsi.
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