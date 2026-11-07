Avanza en Sancti Spíritus implementación de las transformaciones en el turismo

Hasta ahora se han logrado aplicar casi 15 contratos de arrendamientos cooperados y productos en consignación en Cubanacán, Palmares, la cadena Isla Azul y la empresa de campismo popular

El turismo de naturaleza es uno de los principales sectores de interés.

En Sancti Spiritus, como en el resto del país, avanza la implementación de las transformaciones económicas y sociales en el sector del turismo, no solo para impulsar el crecimiento, la inversión en esta rama, sino también para promover el desarrollo social equitativo y proteger el valioso patrimonio natural y cultural del territorio.

En este sentido, se han logrado aplicar casi 15 contratos de arrendamientos cooperados y productos en consignación en Cubanacán, Palmares, la cadena Isla Azul y la empresa de campismo popular.

De acuerdo con el informe presentado al último Consejo de Gobierno en el territorio que valoró esta temática, la comercializadora ITH firmó contrato con nuevos proveedores para garantizar sus servicios y ya se encuentran inscritos dos mercados de abasto en las bases de Sancti Spiritus y Trinidad.

Además, se registran nuevas intenciones de negocio en la Marina Marlin, en las tiendas Galería Universo y La Criolla de la sucursal Caracol, en tanto Transtur labora en la preparación de la pista de combustible para la habilitación de los autos de la propia agencia y ventas del hidrocarburo.

Por otra parte, aquí se realizó una feria con todos los actores económicos estatales y no estatales con el propósito de presentarles la cartera de negocios y oportunidades actualizada.

Igualmente, con ese mismo fin se desarrolló un foro internacional en el que participaron más de 190 personas y se identificaron nuevas oportunidades de colaboración, además de recepcionarse casi 50 intenciones de negocios.

Del mismo modo, en el territorio se actualizó el Banco de Imágenes Corporativos de Productos de Naturaleza y los catálogos utilizados, los cuales se enviaron al Mintur para su incorporación al Banco Corporativo Online del sector con vínculos en el exterior.