Crece aceptación del Mercado de Abasto

Al de Sancti Spíritus, primero de su tipo en Cuba, le siguió el de Trinidad; ambos extienden la venta a personas naturales o jurídicas

Desde su apertura a inicios de octubre el Mercado de Abasto de Sancti Spíritus reporta ingresos superiores a los 3 millones de pesos en moneda nacional. (Fotos: Rosa Blanco Martínez/ Escambray)

Extender la venta de productos a personas naturales o jurídicas constituye la premisa del Mercado de Abasto, una nueva modalidad que abre el horizonte comercial para quienes deseen concurrir en busca de surtidos destinados a su emprendimiento, su empresa o, sencillamente, para el consumo personal.

En Sancti Spíritus nació recientemente el primer establecimiento de su tipo en Cuba y, pocos días después, abrió sus puertas el de Trinidad; ambos funcionan en los antiguos almacenes mayoristas de la Unidad Empresarial de Base ITH, con sede en las dos ciudades patrimoniales.

Sobre su desempeño, oportunidades, aspiraciones y otros temas, Escambray dialoga con Hernán Antonio Horta Cancio, especialista comercial en la Sucursal de ITH Sancti Spíritus, una entidad subordinada al sector del Turismo, aunque a nivel de país se rige por las políticas del sistema del Comercio Interior.

¿Cómo funciona este Mercado de Abasto?

El centro se abre a la comercialización con terceros que pueden realizar sus compras mediante transferencias, con un mínimo de 24 000 pesos, en el caso de los productos que sean en moneda nacional o de 200 USD para los que se expenden en divisa, aunque, igualmente, tenemos la modalidad Cash an Carry, que se realiza con pagos desde el exterior, con un mínimo de 200 euros.

Con la creación de este mercado se abre una nueva posibilidad de que las personas puedan acceder de forma mayorista a la compra de productos, ya sean alimenticios, industriales o como materas primas, para emplearlos en establecimientos de negocios o de manera individual.

Muchas personas naturales acuden diariamente para conocer detalles sobre esta nueva modalidad de comercio.

¿Quiénes concurren a partir de la apertura?

Como principales proveedores tenemos a la Empresa Agroindustrial Sancti Spíritus, la mipyme Bambaria, la mipyme Valdez-Pino y una sociedad anónima que funciona desde el exterior, aunque estamos abiertos a nuevas negociaciones ya sean con productores privados, estatales o trabajadores por cuenta propia que puedan traer sus surtidos.

¿Cuentan con los medios para almacenar los productos?

Tenemos creadas todas las condiciones para recibir y preservar las mercancías, solo debe mediar un contrato donde quede claro que el proveedor deposita el producto en consignación y, en el caso de que no tenga un representante, nosotros le gestionaríamos la venta, porque en eso consiste la función de este establecimiento.

¿Qué ofertan actualmente a los clientes?

Ahora hay varios surtidos en moneda nacional netamente y otros que sí se expenden en ambas monedas. Hemos estado vendiendo arroz, que por su precio tiene aceptación entre la población, así como huevo, sal, distintos tipos de bebidas, pero están también los granos, cárnicos, lácteos, productos de aseo, paquetes de culeros desechables para niños y adultos mayores, jugos y condimentos, entre otros.

Productos alimenticios, de aseo o materias primas para distintas elaboraciones se pueden encontrar en este tipo de mercado.

¿Han tenido aceptación?

Es notable cómo, a partir de la apertura en Sancti Spíritus elbpasado 10 de octubre y a pesar de que muchas personas aún desconocen las posibilidades que ofrece, se incrementan cada día los ingresos. Hasta la fecha superamos los 3 millones de pesos recaudados en moneda nacional y más de 3 000 en divisa, cifras que continúan aumentando en la medida que gestionamos nuevos proveedores y clientes.

Hace pocos días se abrió también el de Trinidad, lo que en sentido general complementa este tipo de comercio en la provincia, pues allá está el mayor número de negocios privados e instalaciones vinculadas al Turismo. Pero la realidad es que ya se aprecia un interés por conocer más sobre esta nueva modalidad.

Si un cliente les solicita un producto que no está disponible, ¿pueden gestionarlo?

Tenemos la facultad de tramitar la adquisición de cualquier mercancía que el cliente solicite, para eso se establecen relaciones con proveedores de distintas partes con los cuales podemos negociar. Nuestra misión siempre será buscar quiénes nos surtan para vender a los compradores que concurran al centro, mientras que el cobro se hace a través de las distintas pasarelas de pago establecidas. Trabajamos de lunes a viernes y el Mercado de Abasto como tal funciona de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.