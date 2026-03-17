Avanza restablecimiento del sistema eléctrico en Sancti Spíritus

En la provincia espirituana se ha logrado llevar el servicio a más de 71 000 clientes, con prioridad para centros vitales

Los tres parques solares fotovoltaicos del territorio se encuentran aportando unos 5 megawatts cada uno y deben ir subiendo carga en la medida que el SEN se fortalezca. (Foto: Vicente Brito/Escambray)

Desde las diez de la noche de este lunes 16 de marzo la provincia pudo desactivar el sistema de microislas para conectarse al Sistema Electroenergético Nacional, que hasta la mañana de este martes ya se encontraba enlazado desde Pinar del Río hasta Moa, en Holguín.

Al cierre de esta información, cerca de 71 000 clientes habían recibido el servicio en la provincia luego de la desconexión total del SEN. El proceso de restablecimiento se realiza de manera escalonada y alternando circuitos para lograr estabilizar las cargas. Se priorizan centros vitales como hospitales, zonas de bombeo de agua y otras de interés social.

Según Reinaldo Montero Méndez, jefe del Despacho Eléctrico Provincial, en estos momentos los tres parques solares fotovoltaicos del territorio se encuentran aportando unos 5 megawatts cada uno y deben ir subiendo carga en la medida que el SEN se fortalezca.

La Empresa Eléctrica de Sancti Spíritus mantiene un flujo de información constante en sus plataformas oficiales en redes sociales y recomienda a la población no conectar equipos altos consumidores de energía hasta tanto no se restablezca completamente el sistema.

El Ministerio de Energía y Minas ratifica que en ninguna de las centrales térmicas que estaban funcionando hasta el momento de la desconexión se reportan averías. Ya están en línea la Unidad 6 de Nuevitas, la 4 de Céspedes, la 3 de Santa Cruz y en proceso de arranque la 3 de Céspedes, Mariel 8 y la Guiteras.

Hasta el momento, no hay confirmación oficial de las causas que provocaron la desconexión del Sistema Electroenergético Nacional.

Según un reporte de la Agencia Cubana de Noticias el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se encuentra interconectado desde Pinar del Río hasta Holguín, lo que permite mantener el servicio en hospitales, plantas de agua y objetivos vitales del oriental territorio.