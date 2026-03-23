Dos muertos por choque de avión canadiense con camión de bomberos en aeropuerto de EEUU

El Aeropuerto La Guardia Nueva York continúa cerrado tras chocar en la pista un avión de Air Canada contra un camión de bomberos, provocando dos muertos y varios heridos

El vuelo 8646 de Air Canada, operado por Jazz Aviation, llevaba a bordo 72 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación. (Foto: Internet)

Al menos dos personas han muerto tras el choque de un avión con un camión de bomberos en el aeropuerto de La Guardia, en Nueva York.

Según medios estadounidenses, los fallecidos serían los dos pilotos del avión de Air Canadá. El vuelo salió de Montreal con 72 pasajeros y cuatro tripulantes, y a las 23.40, tras aterrizar en La Guardia, en la ciudad de Nueva York, colisionó con un vehículo de la Autoridad Portuaria de Rescate Aéreo y Bomberos, que acudía a atender otra emergencia.

Según la aerolínea, se trata del vuelo AC8646 de Air Canada Express, un avión CRJ-900 operado por Jazz Aviation, que cubría la ruta entre Montreal y Nueva York.

Dos empleados de la Autoridad Portuaria que viajaban en el camión de bomberos también sufrieron lesiones que no se creía que pusieran en peligro sus vidas, dijo Kathryn Garcia, directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, que opera el aeropuerto.

El camión de bomberos estaba cruzando la pista para responder a un incidente distinto a bordo de un vuelo de United Airlines, cuyo piloto había reportado “un problema con olor”, dijo Garcia, quien remitió preguntas adicionales sobre la secuencia de eventos que condujeron al choque a la NTSB.

Había 72 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación a bordo del avión, un vuelo de Jazz Aviation que operaba en nombre de Air Canada, según un comunicado de la aerolínea. El vuelo había salido del Aeropuerto Internacional Montréal-Pierre Elliott Trudeau, el principal aeropuerto que sirve a Montreal.

Fotos y videos de la escena mostraron graves daños en la parte delantera de la aeronave, con cables y escombros colgando de una cabina destrozada. Cerca, un vehículo de emergencia dañado yacía de lado.

Se habían llevado escaleras para evacuar a los pasajeros de las aeronaves por las salidas de emergencia del avión, un Bombardier CRJ. El impacto dejó al avión inclinado hacia arriba sobre el morro aplastado.

En los momentos previos al accidente, se pudo escuchar a un controlador de tráfico aéreo en una transmisión de radio dando autorización a un vehículo para cruzar parte de la pista, y luego tratando de detenerlo.

“Deténgase, Camión 1. Deténgase”, dice la transmisión. Luego se puede escuchar al controlador desviando frenéticamente a una aeronave entrante para que no aterrice.

Los controladores de tráfico aéreo no se ven afectados por el cierre parcial del gobierno que ha causado largas demoras en los puntos de control de seguridad de los aeropuertos en los últimos días. Se han visto afectados por cierres anteriores.

Kathryn García, directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, ha dicho que 32 de los 41 heridos han sido dados de alta, nueve permanecen ingresados con «heridas graves». Entre ellos hay pasajeros, miembros de la tripulación y los dos trabajadores que iban en el camión de bomberos, que ambos siguen ingresados, aunque no se teme por su vida.

El aeropuerto permanece cerrado

El cierre del aeropuerto, previsto hasta las 14.00 pm hora local, está provocando retrasos principalmente en vuelos internos. Se han cancelado más de 500. En La Guardia operan principalmente vuelos que conectan Nueva York con la costa este, el centro del país y ciudades internacionales cercanas como Toronto y Montreal.

Minutos antes del accidente, un avión de United Airlines había declarado una emergencia por un olor a bordo. Los controladores avisaron a la tripulación de que los bomberos estaban llegando. En una segunda comunicación, dan vía libre al camión de bomberos para cruzar la pista 4, donde ocurrió el accidente. Según la web Flightradar24, el choque se produjo a 39 kilómetros por hora.