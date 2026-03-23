Avión de fuerza aeroespacial se accidentó en zona sur de Colombia

Avión de la Fuerza Aérea de Colombia se estrelló en Putumayo con más de 100 soldados a bordo

A bordo iban tres pelotones de soldados, cerca de 120 uniformados, que eran movilizados en esa ruta dentro del departamento. (Foto: Internet)

Un avión Hércules perteneciente a la Fuerza Aeroespacial de Colombia se accidentó este 23 de marzo mientras despegaba de Puerto Leguízamo, en el sureño departamento de Putumayo, cuando transportaba tropas de la Fuerza Pública, según informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

El funcionario comunicó que unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos, pero enfatizó que aún no se determina con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro.

“Se han activado todos los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente. Expreso mis más sinceras condolencias a los familiares de quienes resultaron afectados y, en respeto a su dolor, hago un llamado a evitar especulaciones hasta contar con información oficial”, escribió el titular en su cuenta de X.

La aeronave cayó en una finca cercana al punto de despegue. Autoridades investigan lo ocurrido mientras continúan las labores de atención.

Medios locales reproducen por su parte imágenes tomadas con celulares del sitio del accidente en las que se aprecia una enorme nube de humo gris y los restos de una aeronave esparcidos en el lugar.

El diario El Tiempo, al citar a una fuente policial, asegura que como consecuencia del suceso habría varios heridos.