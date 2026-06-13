Ayuda para Cuba: Petro rompe el cerco

La embarcación ARC Caribe partió de Cartagena a comienzos de mes y entró en la bahía habanera con bandera colombiana

A la ayuda se sumaron más de siete toneladas de donaciones recolectadas de forma independiente por organizaciones de la sociedad civil.

Un buque de la Armada de Colombia llegó este viernes 12 de junio a La Habana con casi 100 toneladas de alimentos, medicamentos y paneles solares, en una operación ordenada por el presidente Gustavo Petro para aliviar la crisis energética y el impacto de las sanciones de Estados Unidos.

La embarcación ARC Caribe partió de Cartagena a comienzos de mes y entró en la bahía habanera con bandera colombiana, según constató AP News.

La carga incluye alimentos no perecederos, medicamentos, insumos hospitalarios, materiales eléctricos y paneles solares, de acuerdo con la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia.

El envío se suma a siete toneladas reunidas por grupos solidarios.

La llegada ocurre cuando los apagones se han vuelto parte de la vida diaria en Cuba. En varias provincias, los cortes han llegado a extenderse hasta 20 horas. La escasez de combustible golpea el transporte, los hospitales y la conservación de alimentos.

El nuevo envío colombiano llega días después de que otro barco, con apoyo de México y Belice, descargara unas 1 700 toneladas de alimentos y ayuda humanitaria en Cuba.También han arribado cargamentos desde México, Uruguay y otros países, en una cadena regional de asistencia.

La presión externa se intensificó desde enero, cuando Donald Trump firmó una orden ejecutiva que declaró una emergencia nacional respecto a Cuba. La Casa Blanca describió la situación cubana como una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional.

En este contexto, esta semana Estados Unidos sancionó a la empresa estatal petrolera cubana CUPET, una medida que añade mayores obstáculos a las importaciones de combustible.

La crisis también afecta a los jubilados, uno de los grupos más golpeados por la inflación, la escasez de medicinas y el deterioro del transporte público.