Ayuda para Cuba: Petro rompe el cerco

Un buque de la Armada de Colombia llegó este viernes 12 de junio a La Habana con casi 100 toneladas de alimentos, medicamentos y paneles solares, en una operación ordenada por el presidente Gustavo Petro para aliviar la crisis energética y el impacto de las sanciones de Estados Unidos.
La embarcación ARC Caribe partió de Cartagena a comienzos de mes y entró en la bahía habanera con bandera colombiana, según constató AP News.
La carga incluye alimentos no perecederos, medicamentos, insumos hospitalarios, materiales eléctricos y paneles solares, de acuerdo con la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia.
El envío se suma a siete toneladas reunidas por grupos solidarios.
La llegada ocurre cuando los apagones se han vuelto parte de la vida diaria en Cuba. En varias provincias, los cortes han llegado a extenderse hasta 20 horas. La escasez de combustible golpea el transporte, los hospitales y la conservación de alimentos.
El nuevo envío colombiano llega días después de que otro barco, con apoyo de México y Belice, descargara unas 1 700 toneladas de alimentos y ayuda humanitaria en Cuba.También han arribado cargamentos desde México, Uruguay y otros países, en una cadena regional de asistencia.
La presión externa se intensificó desde enero, cuando Donald Trump firmó una orden ejecutiva que declaró una emergencia nacional respecto a Cuba. La Casa Blanca describió la situación cubana como una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional.
En este contexto, esta semana Estados Unidos sancionó a la empresa estatal petrolera cubana CUPET, una medida que añade mayores obstáculos a las importaciones de combustible.
La crisis también afecta a los jubilados, uno de los grupos más golpeados por la inflación, la escasez de medicinas y el deterioro del transporte público.
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