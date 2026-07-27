Presidente electo de Colombia romperá relaciones con Cuba y Nicaragua

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció hoy en una alocución trasmitida en redes sociales que romperá las relaciones diplomáticas de su país con Cuba y Nicaragua.
Informó asimismo que, además de las legaciones en los referidos países, cerrará 14 embajadas y 15 consulados entre las que se hallan Argelia, Chequia, Ghana, Hungría, Senegal y Sudáfrica, países que contarán, a partir de su llegada al poder, con esquemas de representación concurrente.
“De ahora en adelante, un solo embajador cumplirá y ejercerá todas esas representaciones en un mismo país. Quiero ser muy claro, estas decisiones no significan romper relaciones diplomáticas con esos países y mucho menos con esos organismos multilaterales, excepto con Cuba y Nicaragua”.
El ultraderechista aseguró que suspenderá la apertura de la embajada en Palestina y dará luz verde a la reapertura del consulado en Israel.
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.