Presidente electo de Colombia romperá relaciones con Cuba y Nicaragua

El ultraderechista aseguró que suspenderá la apertura de la embajada en Palestina y dará luz verde a la reapertura del consulado en Israel

Abelardo de la Espriella (primer plano), presidente electo de Colombia.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció hoy en una alocución trasmitida en redes sociales que romperá las relaciones diplomáticas de su país con Cuba y Nicaragua.

Informó asimismo que, además de las legaciones en los referidos países, cerrará 14 embajadas y 15 consulados entre las que se hallan Argelia, Chequia, Ghana, Hungría, Senegal y Sudáfrica, países que contarán, a partir de su llegada al poder, con esquemas de representación concurrente.

“De ahora en adelante, un solo embajador cumplirá y ejercerá todas esas representaciones en un mismo país. Quiero ser muy claro, estas decisiones no significan romper relaciones diplomáticas con esos países y mucho menos con esos organismos multilaterales, excepto con Cuba y Nicaragua”.

El ultraderechista aseguró que suspenderá la apertura de la embajada en Palestina y dará luz verde a la reapertura del consulado en Israel.