Brasil: Operación sobre filme Dark Horse preocupa a campaña de Flávio Bolsonaro

El nuevo episodio ocurre mientras el candidato de extrema derecha intenta consolidar su crecimiento en las encuestas y disputar con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva el primer lugar de la carrera hacia el Palacio de Planalto

Aunque Flavio Bolsonaro no está incluido entre los objetivos de esta investigación, su campaña enfrenta el impacto político del caso. (Foto: PL)

La operación de la Policía Federal (PF) sobre el financiamiento del filme Dark Horse preocupa a la campaña presidencial de Flávio Bolsonaro a tres semanas de las elecciones brasileñas, difundió este jueves el diario O Globo.

La acción policial, autorizada por el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino, investiga presuntos desvíos de recursos provenientes de enmiendas parlamentarias destinados a entidades vinculadas con la producción de la película sobre el expresidente Jair Bolsonaro.

La PF cumple 49 órdenes de registro e incautación en el marco de las pesquisas, que tienen entre sus objetivos al diputado Mário Frias, del Partido Liberal, por el cual Flávio Bolsonaro es candidato a la presidencia, y a la empresaria Karina Gama, de la productora Go Up.

Aunque el hijo mayor de Jair Bolsonaro no está incluido entre los objetivos de esta investigación, su campaña enfrenta el impacto político del caso debido a la participación del senador en gestiones para obtener recursos destinados al largometraje, apuntó el periódico.

Flávio Bolsonaro sí aparece mencionado en una investigación paralela, derivada del caso del Banco Master y bajo la relatoría del ministro André Mendonça, la cual incluye mensajes en los que el legislador solicitó al banquero Daniel Vorcaro 130 millones de reales (unos 26 millones de dólares) para financiar la producción.

De ese monto, alrededor de 61 millones de reales (12,2 millones de dólares) habrían sido transferidos, según las pesquisas.

La campaña del candidato busca diferenciar ambos expedientes y sostiene que la operación autorizada por Dino no investiga las gestiones realizadas por Flávio para obtener recursos privados para la película.

El nuevo episodio ocurre mientras el candidato de extrema derecha intenta consolidar su crecimiento en las encuestas y disputar con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva el primer lugar de la carrera hacia el Palacio de Planalto.

Una encuesta reciente de Quaest situó a ambos candidatos empatados con 41 por ciento de las intenciones de voto en un eventual segundo turno, resultado que fortaleció las expectativas del entorno de Flávio.

Sus aliados atribuyen parte de ese avance al enfrentamiento entre ministros del STF, que permitió al senador intensificar sus críticas contra la Corte y desplazar temporalmente la atención sobre las investigaciones relacionadas con el Banco Master.

Pero la operación sobre Dark Horse representa un nuevo factor de presión para la campaña, debido a que vuelve a colocar el financiamiento de la película en el centro del debate electoral.

Según O Globo, el entorno del candidato apuesta por mantener las críticas al STF como uno de los ejes de su discurso, particularmente contra los ministros Alexandre de Moraes y Flávio Dino, en medio de la crisis interna que atraviesa la máxima instancia judicial.