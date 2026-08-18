Fallece Laura Cardoso, icónica actriz brasileña

Con una carrera de más de 80 años en la televisión, la radio, el teatro y el cine, Laura Cardoso está considerada uno de los grandes nombres de la dramaturgia brasileña

Laura Cardoso fue reconocida con los principales premios de arte en Brasil.

La actriz Laura Cardoso murió a los 98 años en la madrugada de este martes en São Paulo. La muerte fue confirmada por la familia a través del perfil oficial de la actriz brasileña en Instagram.

“Nuestra gran estrella se ha despedido de nosotros. Laura Cardoso estará para siempre en nuestros corazones. Gracias por todo, nuestra amada y eterna Laura Cardoso”, puede leerse en el mensaje publicado en la red social.

De acuerdo con Fátima Cardoso, hija de la actriz, según recoge ‘G1’ Laura falleció en la noche del lunes, después de encontrarse mal en su vivienda, en el barrio de Sumaré, en la zona oeste de São Paulo.

Con una carrera de más de 80 años en la televisión, la radio, el teatro y el cine, Laura Cardoso está considerada uno de los grandes nombres de la dramaturgia brasileña. Nacida en 1927, empezó a trabajar todavía en la adolescencia, a los 15 años, en radionovelas de Rádio Cosmos.

A los 25 años se estrenó en televisión en 1952, en el programa “Tribunal do Coração”, de TV Tupi. Desde entonces trabajó en más de 60 telenovelas, siendo la actriz brasileña con más títulos en su historial.

La actriz debutó en ‘TV Globo’ en 1981, en la telenovela ‘Brilhante’, de Gilberto Braga. En las décadas siguientes participó en más de 20 producciones de la cadena, entre ellas ‘Caminho das Índias’, ‘Gabriela’, ‘Chocolate com Pimenta’, ‘Império’ y ‘O Outro Lado do Paraíso’.

Su último papel en televisión fue en la telenovela ‘A Dona do Pedaço’, en 2019, emitida en Portugal por ‘SIC’, en la que interpretó a Matilde.

A lo largo de sus ocho décadas de carrera, Laura Cardoso fue reconocida con los principales premios de arte en Brasil. Entre ellos, cinco trofeos de la APCA (Asociación Paulista de Críticos de Arte), el premio Oscarito del Festival de Gramado por su contribución al cine brasileño y, en 2006, fue además distinguida por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva con la Orden del Mérito Cultural, una de las principales distinciones brasileñas en el ámbito de la cultura.

Su último proyecto fue el cortometraje ‘Dona Rosinha’, en 2025, que aborda el abandono de las personas mayores.