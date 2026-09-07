Soberanía y memoria unen a brasileños en desfile de Independencia

Durante el tradicional desfile cívico-militar por la efeméride, asistentes expresaron diversos motivos para acudir a la principal ceremonia conmemorativa del 7 de septiembre

Brasileños de distintas edades y experiencias coincidieron este lunes en la Explanada de los Ministerios de esta capital en reivindicar la soberanía nacional, la memoria histórica y el carácter colectivo de la celebración del Día de la Independencia.

Durante el tradicional desfile cívico-militar por la efeméride, asistentes consultados por Prensa Latina expresaron diversos motivos para acudir a la principal ceremonia conmemorativa del 7 de septiembre, desde el interés por las demostraciones militares y aéreas hasta la voluntad de defender valores asociados con la independencia y la soberanía de Brasil.

Para Mônica Caldeira, participar en la celebración constituyó una manera de asumir una posición como ciudadana y expresar su respaldo a la soberanía nacional. Según explicó, decidió acudir porque considera importante valorar la independencia y todo lo que contribuye a construir el país.

Destacó especialmente la presencia de diferentes sectores públicos y las políticas sociales representadas durante el desfile, entre ellas las relacionadas con la protección de las mujeres y la educación para la ciudadanía.

“Nosotros valorizamos la soberanía nacional”, afirmó Caldeira, quien consideró que la jornada también permite reconocer las políticas públicas orientadas a promover una mayor justicia social en Brasil.

Para Jamille Demenciano, residente en Brasilia desde hace seis meses, el 7 de septiembre constituye, ante todo, una fecha que pertenece a todos los brasileños, independientemente de sus posiciones partidarias o ideológicas.

Recordó que desde niña acostumbraba observar el desfile por televisión junto a su abuelo e imaginaba que algún día podría presenciarlo personalmente, un deseo que pudo cumplir este lunes.

Demenciano valoró además el tema central de este año, dedicado a la soberanía, al considerar que guarda una relación directa con el significado histórico de la independencia brasileña.

A su juicio, la ruptura con Portugal hace 204 años significó el paso de Brasil de colonia a país libre y, por ello, hablar actualmente de soberanía remite a la capacidad de los brasileños de decidir sobre su propio destino.

“El Brasil es de los brasileños”, resumió, al reivindicar la identidad nacional y el carácter trabajador de la población.

A su vez, la familia formada por Luis Eduardo, Carlos Eduardo y Viviane acudió al desfile como parte de una tradición. Explicaron que, siempre que pueden, participan en la celebración y disfrutan de las presentaciones, en particular las de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad.

Viviane resaltó la caballería y la pirámide humana realizada durante el desfile, mientras para el pequeño Carlos Eduardo uno de los atractivos principales fue la Escuadrilla de Humo de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB), el equipo de demostración que realiza acrobacias durante ceremonias y eventos.

Luis Eduardo, quien es militar de la FAB, relacionó la celebración con el compromiso de preservar la soberanía del país. Señaló que ese principio implica proteger el territorio nacional y mantener los valores expresados en la bandera brasileña, entre ellos el orden y el progreso.