Bruno Rodríguez Parrilla: Cuba no rechaza ni obstaculiza la ayuda humanitaria

El canciller cubano insistió en que Estados Unidos carece de interés real en concretar las ayudas anunciadas

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, reafirmó hoy que la isla no rechaza ni obstaculiza la ayuda que se ofrece sin condicionamientos, por muy cínica o ridícula que esta parezca.

En un post en la red social X precisó que el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confunde constante e intencionalmente las cifras y las respuestas de Cuba sobre los montos de ayuda anunciados por su gobierno desde noviembre del pasado año.

«Les tomó más de 6 meses concretar el envío total de la primera ayuda valorada en 3 millones de USD. Cerca de 4 meses enviar una parte de los 6 millones de USD anunciados.

¿Cuánto podría tomarles concretar la de los 100 millones de USD? ¿Qué pueden significar 100 millones de USD, cuando su bloqueo económico y el cerco energético provocan afectaciones anuales de más de 5 mil millones de USD?», expresó Rodríguez.

Asimismo acotó que en realidad carecen de interés real en concretar las ayudas y que tanta mentira y demora sólo demuestran el marcado carácter propagandístico de esos anuncios.

«¿Acaso no sería más humanitario levantar el ilegal cerco energético?», concluyó.