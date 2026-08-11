Buena cosecha espirituana en Santo Domingo (+fotos)

La delegación espirituana aportó cinco medallas de oro, tres de plata y cinco de bronce

Ronald Mencía se hizo del título centroamericano y del Caribe. (Fotos: JIT)

La de Sancti Spíritus en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo 2026 resultó una buena cosecha de preseas, con cinco de oro, tres de plata y cinco de bronce.

Se dice fácil, pero 13 de los 22 participantes regresaron a casa con al menos una presea, lo cual habla de eficiencia.

Los hockeistas batearon de 3-3, pues el cuarteto que asistió subió a lo más alto del podio: Yuraima Vera Rojas y Cheila Darias Rojas con las mujeres y Liodisbel Cervantes con los hombres.

El atletismo aportó los otros dos medallistas: el saltador de longitud Jorge Hodelin, con 8.23 metros y el martillista Ronald Mencía con 74.55 metros.

Los hockeistas batearon de 3-3.

Los medallistas de plata resultaron el ciclista Ricardo Delgado en el ómnium, el boxeador Alejandro Claro, quien cayó en la final de los 55 kilos ante el local Junior Alcántara y la tiradora Lisbeth Hernández en la modalidad de rifle de aire a 10 metros por equipo

Las medallas de bronce fueron a los cuellos del arquero Javier Vega con el equipo de arco recurvo, Khaterine Hernández de gimnasia rítmica con dos preseas de ese color en las pruebas de conjunto de tres aros y dos mazas y en la de cinco pelotas, la karateca Barbara Linn Cuevas, en el kumite 61 kg femenino y el velocista Diorvis Domínguez como parte del relevo mixto 4×100 metros.

En atletismo el saltador de longitud Jorge Hodelin se llevó una de las preseas doradas.

El resto de los participantes fueron el saltador de altura Diosber Hernández, la ciclista Eyselis Rodríguez, el pelotero Yankiel Mauris, el representante de gimnasia artística Diorges Escobar, el futbolista Samuel Ramírez, los polistas Neiler Companioni, Rancel Hernández y Lía Espinosa, la tiradora Paula Yanes Ramírez y la arquera Alejandra Morera.

También intervino Sergio Alejandro Pérez García, quien finalizó en la cuarta posición del torneo de eFootball, inscrito entre los deportes electrónicos (eSports).

Aunque se informó en la lista inicial, la softbolista Ana Amalia González no participó por causa de una intervención quirúrgica previa a la cita.

También participaron en los Juegos los espirituanos Julio Hernández Díaz y Carlos Arias Roque, árbitros de tiro deportivo; los entrenadores de atletismo Miguel Vázquez Herrada y Juan Miguel Arrechea Malibrán; de béisbol Rafael Muñoz; de tenis de mesa Osdani Romero; de canotaje Serguey Torres y de boxeo Julián González Cedeño, así como el comentarista deportivo Oscar Castañeda.