Cada vez me siento más cubano y espirituano

Asegura Sixto Edelmiro Bonachea, reconocido por su entrega y compromiso con la salvaguarda de nuestra identidad

La camisa responde al diseño auténtico de la guayabera.

Como un justo regalo no solo a sus ocho décadas de vida, sino a una fiel labor dentro del sector, Sixto Edelmiro Bonachea Jiménez suma a su guardarropa una guayabera enviada por el primer secretario del comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez .

“He trabajado como muchos otros compañeros en función de la cultura con humildad. Jamás he aspirado a un reconocimiento ni a la gloria. Es una verdadera satisfacción el haber dedicado tantos años a una labor tan linda y tan productiva porque la cultura, sin dadas, resulta la salvaguarda de nuestra sociedad, como bien expresó el Comandante en Jefe Fidel Castro”.

La camisa —entregada en la sede del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) en Sancti Spíritus, institución que lideró durante una década Bonachea Jiménez— es de color verde y mangas largas. Responde al modelo auténtico de la guayabera que, aseguran reconocidos investigadores, nació en la tierra del Yayabo.

“Me emociona mucho que el Presidente se acordara de un humilde servidor y mucho más que el obsequio sea una guayabera, prenda genuinamente espirituana y que a mí me gusta tanto”.

Según Yoel Pérez Triana, director del Sectorial de Cultura y Arte en Sancti Spíritus, este obsequio se envía a las personalidades del sector que celebran aniversario cerrado en este 2026.

“He tenido varios problemas de salud, pero gracias a la ciencia cubana y a Dios me he salvado y estoy aquí, dispuesto. Actualmente, colaboro en un programa de Radio Sancti Spíritus. Cada sábado en la noche tengo mi espacio para dialogar sobre cultura espirituana ya sea, un artista o hecho puntual.

“Además, continúo como director artístico en el Teatro Principal. Mientras tenga fuerzas y mis compañeros me ayuden, porque siempre he contado con eso, estaré. Me siento premiado por la consideración que me profesan, ya me dicen el Viejito, pero yo sigo aquí luchando. Cada vez me siento más cubano y espirituano”.

Sixto Edelmiro Bonachea Jiménez nació el 6 de agosto de 1946 y sus raíces son guayenses. Además, de distinguirse como músico, cuenta con varios textos sobre esa manifestación de obligada consulta cuando se quiere ahondar en los sedimentos de este territorio. Para su orgullo ostenta, entre otros reconocimientos, la Distinción Raúl Gómez García y la Medalla Jesús Menéndez.