Sector educacional en Sancti Spíritus establece prioridades de cara al inicio del curso escolar

Entre las medidas sobresale la organización de diversas variantes para garantizar la concentración de los alumnos que se encuentran distantes de sus instituciones educativas, de forma que puedan recibir atención directa de sus docentes

En todos los municipios espirituanos se puntualiza el aseguramiento para el inicio del curso escolar 2026-2027. (Foto: Facebook)

El sector educacional en Sancti Spíritus se alista para el inicio del curso escolar 2026-2027 el primero de septiembre y, sobre esa base, establece las prioridades que marcarán el devenir del próximo período lectivo en el territorio.

Entre ellas destacan la organización de diversas variantes para garantizar la concentración de los estudiantes que se encuentran distantes de sus instituciones educativas habituales, de forma que puedan recibir atención directa de sus docentes.

Yaneisy Berroa Muñoz, directora de Educación Básica en la Dirección General de Educación en Sancti Spíritus, precisó al respecto: “En estos momentos estamos enfocados en revisar la situación de cobertura docente, aseguramiento de recursos materiales necesarios, así como todo lo relativo a la de los alimentos y su cocción”.

Para ello, en la provincia se están llevando a cabo visitas de trabajo y supervisión en todos los municipios espirituanos, para así conocer con profundidad las particularidades de cada territorio de cara al inicio del nuevo período lectivo.

“También resultan prioridad la atención y el acompañamiento a los niños y familias en situación de vulnerabilidad, así como la activación de la Red Escolar y el correcto funcionamiento de las zonas educativas, de modo que todos nuestros estudiantes estén protegidos, además, de dar especial atención a aquellos educandos reubicados en otras instituciones educativas el pasado curso escolar debido a la situación energética del país”, concluyó Berro Muñoz.