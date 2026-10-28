Camilo en la memoria de Yaguajay (+fotos)

El pueblo de este territorio, junto a los integrantes del Consejo de Defensa Provincial y del municipio, protagonizó la tradicional peregrinación hasta el Complejo Histórico que lleva el nombre del Señor de la Vanguardia

Una representación del pueblo de Yaguajay acudió al Complejo Histórico Camilo Cienfuegos para el homenaje al Señor de la Vanguardia. (Fotos: Luis Francisco Jacomino y Juan Carlos Castellón/ Escambray)

En apenas 27 años de vida, el Comandante Camilo Cienfuegos escribió una de las páginas más hermosas a favor de la independencia definitiva de su pueblo. El 28 de octubre de 1959 desapareció físicamente en un vuelo de retorno a la capital cubana desde Camagüey, tras desarmar la conspiración orquestada por el traidor Hubert Matos; perdía Cuba a uno de los jefes guerrilleros más brillantes de la guerra de liberación.

Desde entonces, cada 28 de octubre es motivo de homenaje. Por eso, este amanecer el pueblo de Yaguajay acudió masivamente a recordar al Señor de la Vanguardia, en el aniversario 67 de su desaparición física, con una peregrinación hasta el Complejo Histórico Camilo Cienfuegos, encabezada por los integrantes del Consejo de Defensa Provincial y del municipio y que contó la presencia de Yaliel Cobo Calvo, segundo secretario del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).

Al hacer uso de la palabra en el acto político cultural, que tuvo lugar en la Plaza del Monumento Nacional erigido a su memoria, Dunamis Brito Gorrín, primera secretaria del Comité Municipal de la UJC en Yaguajay, destacó la impronta de Camilo en el pueblo cubano, su fidelidad a la Revolución y a Fidel, un ejemplo para las actuales generaciones en la batalla que libra el pueblo cubano contra las agresiones del imperio norteamericano.

«El Héroe de Yaguajay se ganó el cariño de la gente porque supo estar cerca del pueblo. Ese legado nos recuerda la importancia de escuchar las preocupaciones de los demás. La unidad no consiste en pensar siempre igual, sino también en dialogar con respeto, reconocer lo que se debe mejorar y encontrar caminos para avanzar juntos», afirmó la dirigente juvenil.

Durante la ceremonia, estudiantes de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos, junto al combatiente Carlos García López, depositaron ofrendas florales frente a la escultura que preside la Plaza y en el Mausoleo a los Mártires del Frente Norte de Las Villas.

Alumnos de los «Camilitos» depositaron también rosas rojas en el nicho alegórico al líder guerrillero, así como en los túmulos donde descansan los restos de los combatientes caídos durante la guerra de liberación o fallecidos después del triunfo de la Revolución.

Como parte del homenaje a Camilo, el pueblo de Yaguajay depositó flores en la alberca simbólica ubicada en el propio sitio.