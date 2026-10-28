Votación en la ONU: «Una victoria del heroico pueblo cubano», asegura Díaz-Canel

“El mundo ha vuelto a pronunciarse mayoritariamente contra el #bloqueo, incluso por encima de las más groseras presiones y chantajes de EE.UU para cambiar el rumbo de esta votación”, afirmó el presidente cubano

Esta victoria de Cuba hoy en la Asamblea General de Naciones Unidas es una victoria del heroico pueblo cubano, que no se rinde frente a la asfixia económica, las amenazas y el abuso del gobierno de Estados Unidos, aseguró hoy el presidente Miguel Díaz-Canel.

«Es el triunfo de la verdad frente a quienes apuestan por la mentira y el chantaje para someter a un castigo colectivo a toda una nación», afirmó Díaz-Canel y agregó: #CubaNoEsUnaAmenaza El Bloqueo Sí.

Tras la votación de la resolución presentada por la nación caribeña ante el organismo internacional sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos contra Cuba, el mandatario expresó en la red social X:

“El mundo ha vuelto a pronunciarse mayoritariamente contra el #bloqueo, incluso por encima de las más groseras presiones y chantajes de EE.UU para cambiar el rumbo de esta votación”.

El mundo ha vuelto a pronunciarse mayoritariamente contra el #bloqueo, incluso por encima de las más groseras presiones y chantajes de EE.UU para cambiar el rumbo de esta votación. 1/3 https://t.co/lOyUZqVS8s — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 28, 2026

El proyecto de resolución contra el bloqueo de EE.UU. a Cuba recibió 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones. La amplia mayoría de la comunidad internacional volvió a votar contra el bloqueo a Cuba, pese a las presiones del Gobierno estadounidense.

(Con información de Cubadebate)