Votación en la ONU: «Una victoria del heroico pueblo cubano», asegura Díaz-Canel

Esta victoria de Cuba hoy en la Asamblea General de Naciones Unidas es una victoria del heroico pueblo cubano, que no se rinde frente a la asfixia económica, las amenazas y el abuso del gobierno de Estados Unidos, aseguró hoy el presidente Miguel Díaz-Canel.
«Es el triunfo de la verdad frente a quienes apuestan por la mentira y el chantaje para someter a un castigo colectivo a toda una nación», afirmó Díaz-Canel y agregó: #CubaNoEsUnaAmenaza El Bloqueo Sí.
Tras la votación de la resolución presentada por la nación caribeña ante el organismo internacional sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos contra Cuba, el mandatario expresó en la red social X:
“El mundo ha vuelto a pronunciarse mayoritariamente contra el #bloqueo, incluso por encima de las más groseras presiones y chantajes de EE.UU para cambiar el rumbo de esta votación”.
El mundo ha vuelto a pronunciarse mayoritariamente contra el #bloqueo, incluso por encima de las más groseras presiones y chantajes de EE.UU para cambiar el rumbo de esta votación. 1/3 https://t.co/lOyUZqVS8s— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 28, 2026
El proyecto de resolución contra el bloqueo de EE.UU. a Cuba recibió 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones. La amplia mayoría de la comunidad internacional volvió a votar contra el bloqueo a Cuba, pese a las presiones del Gobierno estadounidense.
(Con información de Cubadebate)
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