Yaguajay rinde tributo a Camilo con Coloquio sobre Vida y Obra del Señor de la Vanguardia

Más de una treintena de trabajos se presentaron en Yaguajay este 26 de octubre a la edición 32 del Coloquio sobre la Vida y Obra del Señor de la Vanguardia, que cada año rinde homenaje a Camilo Cienfuegos en la fecha en que pronunciara su último discurso.

Al decir de Elvira Sierra Díaz, especialista del Complejo Histórico Comandante Camilo Cienfuegos, teniendo en cuenta las actuales restricciones económicas que vive el país, ha sido fructífera la participación en el encuentro, dividido esta vez en cinco comisiones, donde se presentaron obras de literatura, artes plásticas y la música, fundamentalmente.

Mención aparte para una de las comisiones, valorada por Sierra Díaz como un encuentro de generaciones donde las anécdotas de los yaguajayenses que participaron décadas atrás en eventos relacionados con Camilo, relataron sus vivencias, mientras jóvenes de las FAR y el Ministerio del Interior y estudiantes de la enseñanza media ilustraron cómo ven hoy la impronta del héroe de la sonrisa eterna a 67 años de su última comparecencia.

Las obras presentadas al Coloquio sobre la Vida y Obra del Señor de la Vanguardia pasarán, como siempre, a formar parte del Fondo Documental del Museo Nacional Camilo Cienfuegos, que atesora hoy más de 2 000, desde el primer encuentro hasta la fecha.